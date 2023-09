Tým z Děčínska měl utkání pod kontrolou od úvodních vteřin, už v 1. minutě ho dostal do vedení Nový. V poločase vedly Malšovice 4:0, dalších pět branek přišlo po změně stran.

„Je pravda, že Sebuzín byl slabší soupeř. Byli jsme jasně lepší, branek mohlo být daleko více. Mám pocit, že ani jejich brankář nebyl moc dobrý. Kluky musím pochválit, samozřejmě pak hráli podle toho, co nám soupeř dovolil. Ale výhra je to samozřejmě dobrá,“ pochvaloval si Josef Florián, kouč Malšovic.

Hattrickem se blýskl kapitán Daniel Příhonský. „Není moc co hodnotit. Nám se dařilo a kluci ze Sebuzína prostě nestíhali. Žádné krásné góly jsem nedal, vše mi kluci připravili prakticky do prázdné branky,“ řekl skromně.

Malšovice drží stříbrnou pozici, dva body za prvními Hostovicemi. „Ten vstup do soutěže je fajn. Je příjemnější hrát nahoře, než někde o padáka. Nesmíme usnout na vavřínech, teď jedeme do Lukavce, tak uvidíme, co nás tam čeká,“ dodal Florián.

ZÁPAS BLBEC

To v Sebuzíně logicky moc dobrá nálada nepanovala. Nováček z ústeckého okresního přeboru inkasoval už po 35 sekundách, další góly dostal po zbytečných individuálních chybách, včetně brankáře.

„Nepovedený zápas od 35. sekundy do 90. minuty,“ shrnul duel stručně kapitán hostů Zdeněk Kubát. „Sami se tomu doteď divíme, jak to mohlo takhle dopadnou,“ kroutil nechápavě hlavou.

„Nám se to nepovedlo vůbec nikomu, byl to od nás hrozný výkon ve všech směrech,“ nehledal výmluvy s tím, že proti Bohušovicím bude v domácím prostředí zapotřebí daleko lepší výkon.