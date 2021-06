Za úmorného počasí, kdy teploměr přesahoval většinu času turnaje třicetistupňovou hranici, pořádal SK Velký Šenov 19. ročník Memoriálu Josefa Kocka. Tentokráte jako turnaj mladších žáčků. V konkurenci dvanácti týmů se z prvního místa radoval tým FK Ústí nad Labem A. Druhé skončily Čelákovice, třetí místo bral FK Jablonec nad Nisou.

V pořadí již 19. ročník Memoriálu Josefa Kocka ovládl tým FK Ústí nad Labem A. | Foto: Zdroj: www.skvelkysenov.banda.cz

„Jednalo se sice o 19. ročník, ale kdyby nám covid nezhatil loňský ročník, byl by to letos již 20. ročník. Celkově je to smutné výročí, kdy nás navždy Pepik opustil,“ smutně pravil Roman Smejkal, předseda SK Velký Šenov.