Hraj to svoje, to bude stačit. Pokyny, které kdysi Jan Malec dostával od trenéra…

Arma pak přesilovku zužitkovala až v samém závěru. Nejprve se prosadil tři minuty před koncem základní hrací doby Fischer. V následném tlaku ještě stihl nastřelit střídající Horváth tyč, sérii dalších šancí pak zachránil hostující brankář, který jednou vytahoval míč přímo z brankové čáry, zatímco domácí už se hlásili o gól.

Sudí i kvůli několika ošetřováním nastavil pět minut, doslova v poslední vteřině vrátil odražený míč z malého vápna do sítě kapitán Jakub Seidl a poslal duel do penalt. V nich se zaskvěl brankář Ústí Samuel Bím, který chytil dva pokusy soupeře a domácí tak nakonec vydřeli dva body.

"Bohužel zápas znovu nemohu hodnotit kladně, jelikož jsme ztratili další bod," byl i přesto nespokojený Seidl. "Věděli jsme, že se Krupka zvedla a že nás nečeká nic jednoduchého, ale po neproměněných šancích jsme jim před koncem poločasu darovali gól. Stejná situace se pak opakovala i na začátku druhé půle," láteřil. "Naštěstí jsme dokázali na konci vyrovnat a poté získat aspoň i ten bod navíc. Osobně doufám, že se kluci z Krupky zachrání," dodal na adresu svých bývalých spoluhráčů.

Zdroj: Deník/Daniel Brzák

To na straně hostů panovalo velké naštvání a rozčarování. "Nebudu to hodnotit, mějte se, na shledanou," odbyl stručně bezprostředně po zápase dotaz Deníku trenér Radek Prchal.

ZTRATILA I BRNÁ

Zaváhání svého pronásledovatele nevyužila Brná. Lídr soutěže v dalším ústecko-teplickém souboji třikrát vedl, Srbice ale dokázaly třikrát srovnat a i zde se tak šlo až na pokutové kopy. V nich byli rovněž úspěšnější domácí, kteří si tedy nakonec také připsali dva body.

"Se vším respektem k soupeři i k jeho trenérovi Martinu Lugerovi musím říct, že dva body jsou pro nás málo. Myslím si, že jsme byli lepší, fotbalovější, měli jsme o hodně víc šancí, byli jsme častěji na míči…," líčil po utkání sportovní manažer Brné Martin Vrtiška. "Musím ale uznat, že Martin svůj tým na nás připravil velmi dobře, byli rychlí, chodili do brejků, z čehož vytěžili ty tři branky a to, že to šlo do penalt," pokýval uznale hlavou.

"My jsme měli vytěžit v první půli více branek, opět jsme měli několik tutovek, pokud by se nám to povedlo, jsem si jistý, že na penalty by nedošlo. To se ale někdy ve fotbale stává. Znovu opakuji, že k síle soupeře mám velký respekt, ale vzhledem k tomu průběhu a našim zahozeným šancím jsme zkrátka měli vytěžit víc," dodal.

Na čele tabulky tak zůstává situace nezměněná, dál vede Brná se čtyřbodovým náskokem na ústecké béčko. Trio celků z krajského města doplňují o dalších šest bodů zpět třetí Neštěmice, které s přehledem zvítězily 4:1 v Oldřichově.