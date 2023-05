V Ledvicích to vypadalo na remízu. Dvě minuty před koncem práskl do míče minimálně deset metrů za šestnáctkou Lukáš Brodský a svým druhým gólem derby o čelo I. A třídy rozhodl. „Parádní branka. Zaplula pod břevno. Lukáš je pro nás hrozně důležitý hráč. Prostě frajer, daří se mu,“ pochvaloval si Lukáš Kovačka, brankář Proboštova. „Ale měli jsme štěstí. V mém životě to byly jedny z nejšťastnějších tří bodů,“ přiznal.

Libouchec – Nové Sedlo 5:2 (2:1)

Libouchec doma splnil roli papírového favorita, když doma porazil 5:2 nováčka z Nového Sedla. Hattrick zaznamenal Jiří Novák, dva góly pak Marek Smetana. Na první pohled nic neobvyklého, kdyby ovšem nebylo střelcům 48, respektive 49 let. „Myslím, že máme nejstarší střelce v I. A třídě,“ culil se po výhře spokojený trenér Libouchce Václav Strádal. „Z mého pohledu byla zasloužená, celé utkání jsme byli výrazně lepší a to skóre asi odpovídá průběhu. Samozřejmě tam byly i pasáže, kdy nám to úplně nešlo, nicméně jsme hráli poprvé na domácím pažitu, na poslední chvíli se nám dala dokupy i sestava,“ liboval si.

„Zápas nám nevyšel, předvedli jsme špatný výkon jako celý tým, hra se nám nedařila a víc už k tomu asi ani nemám co říct,“ uvedl předseda hostujícího klubu Jakub Černý. Nováček soutěže se sice dostal už ve 3. minutě do vedení po trefě Jakuba Sitára, avšak to trvalo pouze minutu. „Po chvilce se to všechno otočilo a opravdu to z naší strany nebylo dobré,“ dodal Černý.

Bílina – Dobroměřice 0:2 (0:1)

Oba soupeři si pozice v popředí tabulky vyměnily, hosté dokonce po výhře poskočily na třetí místo, bílinská parta je nyní pátá.

„Porážka má několik příčin. Jednak spousta chyb v obraně, kde byl tentokrát mimořádně prostupný střed, dále neproměňování velkých šancí a v tlaku chybí klid a dobrá finální přihrávka. Boj o postup je už asi pouze v oblasti zázraků, přesto spousta utkání se šancí uspět ještě čeká,“ řekl předseda domácího klubu Petr Procházka.

Hostům z Dobroměřic pomohla rychlá branka, kdy se ve 3. minutě trefil Daniel Vild. „Zápas nám sedl, po všech stránkách vyšel a celý tým musím za týmový výkon pochválit. Kluci dodrželi taktiku, hráli s chutí, nasazením a bylo vidět, že je fotbal baví,“ chválil tým hostující trenér David Holeček, kterého mrzí jen zranění kapitána Josefa Plachého a Ondřeje Matyáše. „Stalo se to ještě v první půli, ale kluci to do poločasu zvládli, pak jsme museli vystřídat. Uvidíme, jak na tom budou teď v týdnu. Domácí se možná i díky jejich problémům ale zejména pomocí standardek dostali do hry, byli nebezpeční, ale nás druhou brankou uklidnil v 58. minutě zkušený Libor Maliňák a zápas už jsme zvládli,“ dodal spokojený Holeček.

Mojžíř – Junior Děčín 0:1 PK

Dvě stovky diváků si užilo spíše boj, než fotbalovou krásu. „Pro diváky to nebylo příliš pohledné utkání, byl to spíš boj než fotbal, i když oba týmy měly nějaké šance. První půle byla hodně opatrná z obou stran, nikdo nechtěl inkasovat první, po přestávce se to přeci jen trochu rozjelo. Myslím, že jsme těch šancí možná měli o trochu víc, ale gól jsme nedali a penalty se nám nepovedly,“ shrnul duel trenér Mojžíře Michal Kubec.

„Hráli jsme na jistotu, ve druhém poločase domácí přidali, brankář Plaček byl ale pozorný. Dva body jsou pro nás cenné,“ pravil Miroslav Tyl, vedoucí Junioru.

Klášterec – Ervěnice Jirkov 4:2 (3:0)

O víkendu se hrálo také důležité derby ze spodku tabulky, kdy poslední Klášterec hostil předposlední Ervěnice-Jirkov a vyšel z toho s výhrou 4:2, kterou posvětil hattrickem Lukáš Mařík a v už poločase Klášterec vedl 3:0. „Naším jarním cílem je stále záchrana, na té pracujeme a tyhle body se nám náramně hodí. Jsem rád, že jsme vypjatý zápas zvládli, i když drama to bylo do samého konce,“ oddechl si klášterecký kouč Michal Hádek, který tak se svým celkem ztrácí na předposlední Ervěnice-Jirkov pět bodů a na třináctý Rumburk bodů sedm.