Zdroj: Deník/Daniel Brzák

"Myslím, že jsme dali pěkné góly, určitě nám pomohl ten třetí na začátku druhého poločasu, " souhlasil Miltner, podle nějž byla výhra zasloužená. "Trochu jsem se bál počasí, ale kluci zvládli tenhle důležitý zápas výborně. Za stavu 3:0 se to podle mého zlomilo, soupeř odpadl a my už to dohráli trochu v exhibičním tempu," dodal.

"Máme hodně oslabené mužstvo, doplnili jsme ho mladými kluky. Domácí ale byli lepší, takový je zkrátka fotbal. Nějaké šance jsme měli, ale nedali jsme je a proto odjíždíme domů s krutým výsledkem," uvedl za hosty Pavel Posnar.

Mojžíř se tak tři kola před koncem vrátil do reálného boje o záchranu, což ví i jeho trenér. "Všem jsme to zkomplikovali výhrou v Dušníkách minulý týden, díky níž jsme chytli trochu vítr do plachet. Chtěli bychom toho využít, jsme teď trochu na vlně, takže se budeme snažit urvat i něco v Pokraticích. Musíme být ale realisté a koukat se na to i tak, že ten sestup hrozí, takže se i o této variantě bavíme. Dokud je ale šance I. A třídu zde zachovat, uděláme pro to maximum," uzavřel.