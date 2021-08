Domácí vstoupili do zápasu skvěle, v 11. minutě je poslal do vedení Jan Králík, chvíli na to dostali domácí výhodu pokutové kopu. Ten však tentýž hráč neproměnil a soupeř z Děčínska pak dvěma slepenými brankami skóre otočil. "Škoda té neproměněné penalty, místo stavu 2:0 najednou hosté otočili na 1:2, to nebylo příjemné," popisoval domácí kouč Tomáš Heřman.

Jeho svěřenci měli více šancí, jenže Rilke trefil tyč, Brná se tak dočkala až po změně stran. To využil parádní přihrávky Králíka kanonýr Demčenko, vítěznou trefu si domácí schovali do samotného závěru. K parádní ráně napřáhl z velké dálky Gajdarski a jeho nechytatelný projektil rozvášnil i slušně zaplněné tribuny.

"Diváci už vědí, že góly u nás padají a určitě doma nehrajeme na 0:0. Jsme rádi, že přišli v takovém počtu, ale doufáme, že příště jich bude ještě více," poděkoval fanouškům, kteří si i přes hygienická opatření našli cestu do ochozů Heřman. "Odměnou jim byl krásný vítězný gól," pochvaloval si.

"Zápasy s Jílovým jsou vždy těžké, na druhou stranu to bylo alespoň dramatické a zajímavé pro fanoušky. Měli jsme spoustu šancí, ale nebyli jsme moc efektivní, o to víc mě výhra těší. Vítězný vstup do sezóny se vždy cení, v tomto ohledu panuje naprostá spokojenost."

Jedinou kaňkou tak pro Brnou zůstává zranění obránce Jana Beneše, který musel už v 8. minutě střídat, do akce musela dokonce i sanitka. "Je to velká ztráta, je to jeden z našich nejdůležitějších hráčů. Bohužel si utrhl achilovku, doufám však, že na jaře už by mohl být zpět," doplnil šéf lavičky Brné s tím, že Beneš si už na podzim nejspíš nezahraje.

Fotbal, krajský přebor, 1. kolo:

SK Brná - FK Jílové 3:2 (1:2)

Branky: 11. Králík, 51. Demčenko, 85. Gajdarski –⁠ 24. Kunta (vlastní), 25. Feledi.

Rozhodčí: Čáka - Bican, Petr. ŽK: 3:2. Diváci: 161.

SK Brná: Satek –⁠ Zeman, Gajdarski, Stach, Beneš (8. Berky) –⁠ Kunta, Hanich, Jelínek (71. Šmilauer), Rilke (71. Růžička) –⁠ Králík (C), Demčenko (90.+1 Dušek).

FK Jílové: Smutný –⁠ Doubek (58. Novotný), Florián, Líbal, Reichelt, Příhonský, Gaher, Feledi, Žáček, Hošek (71. Kolář), Just (C).