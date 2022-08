V boji o třetí místo kralovalo Velké Březno, když Sebuzínu nasázelo šest branek.

Finále mělo náboj, domácí Střekov se snažil, na svádovskou partu to ale nestačilo. Svádovští vyhráli jasně 3:0 a mohli se radovat z celkového prvenství. Na hřišti trochu plály emoce, hlavně mezi svádovským koučem Přibylem a bývalým střekovským trenérem Bednářem. Naštěstí se „horké“ hlavy uklidnily a utkání se v klidu dohrálo.

„Bylo to super. Byly to naše první zápasy v letní přípravě, hodně nám to ukázalo. Pro nás je to, po nepříliš povedeném jaru, velké povzbuzení. Derby ve finále bylo vyhrocené, jak to má být,“ usmíval se Pavel Přibyl, kouč Svádova, který také uvítal, že se mu do kádru vrátil Jakub Zoubele.

Střekov, který zažil díky okolnostem hrůzostrašnou sezonu, ukázal řadu nových tváří.

„Turnaj splnil účel v rámci letní přípravy, mohli jsme zapojit všechny hráče a vyzkoušet si různé herní systéme. Proti Sebuzínu jsme se prosadili v útočné fázi a vyzkoušeli si i kombinační hru. Dalo se na to koukat,“ řekl Jindřich Barát, trenér Střekova.

„Finále mělo jiný ráz, nezachytili jsme začátek a brzy prohrávali. Nedařila se nám kombinace, z čehož pramenily chyby. Ve druhém poločase jsme to chtěli zvrátit, ale nedokázali jsme se prosadit v útoku. Byla to ale dobrá prověrka, nechyběla rychlost, důraz a emoce. Celkový výsledek mohl být lepší, jsme ale rádi, že jsme si zahráli proti kvalitním soupeřům,“ dodal Barát.

Organizátoři turnaje nezapomněli ocenit nejlepší individuality. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Jiří Ondrka z Velkého Března. Hráčem turnaje byl zvolen střekovský Tomáš Jančík, nejlepším střelcem pak byl jeho spoluhráč Bohdan Stakič.

Turnaj, který posloužil jako generálka na start krajských soutěží, se prostě povedl, nechyběla ani tombola.