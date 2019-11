Neštěmice složily 2:0 Rumburk, Libouchec uspěl 2:1 v Jirkově. Chuderov si přivezl debakl 0:4 z Dobroměřic, Střekov doma spálil spoustu šancí a prohrál s lídrem z Ledvic 2:3. Takový je sumář 15. kola I. A třídy pro ústecké celky.

„Šli jsme do zápasu s tím, že nesmíme zaváhat, což se projevilo hned v úvodu. Oproti zápasu se Spořicemi šla vidět kombinační hra dopředu a snaha tlačit se do zakončení,“ hodnotil domácí Petr Barnat. Úvodní tlak ale pominul a otěže převzali hosté. „Několikrát to vypadalo, že inkasujeme, naštěstí nás podržel brankář Čermák,“ velebil svého kapitána. Deset minut před pauzou poslal z penalty Neštěmice do vedení Martínek, v závěru zápasu pečetil výhru Reischel. „Gól na 1:0 nás uklidnil a ulevilo se nám. Do druhé půle jsme chtěli jít s větším nasazením, to se nám ale povedlo až v závěru, kdy jsme z toho vytěžili druhou branku,“ uznal. „Zápas byl téměř vyrovnaný, což nás rozhodně netěší. Do dalšího zápasu s Ledvicemi musíme v hlavě zapnout, abychom z důležitého utkání vyšli vítězně,“ uzavřel.

Fotbal, I. A třída, 15. kolo:

Neštěmice – Rumburk 2:0 (1:0).

Branky: 36. Martínek (pen), 83. Reischel. Rozhodčí: Šimeček. ŽK: 2:2. Diváci: 30.

Ervěnice-Jirkov – Libouchec 1:2 (0:0).

Branky: 60. Hromas – 48. Černohorský J., 62. Kabát. Rozhodčí: Vlk. ŽK: 5:5. ČK: 0:1 (88. Němeček). Diváci: 100.

Střekov – Ledvice 2:3 (0:2).

Branky: 86. (pen) a 90.+1 Dvořák D. – 16. a 31. Katrenič, 87. Vlasák. Rozhodčí: Karrmann. ŽK: 2:3. Diváci: 100.

Dobroměřice – Chuderov 4:0 (3:0).

Branky: 17. a 35. Maliňák, 23. Šebek, 82. Matyáš. Rozhodčí: Menšík. ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (84. Čapek). Diváci: 100.