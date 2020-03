První jarní kolo v I. B třídě bylo pro ústecké zástupce vesměs úspěšné. Kromě Chlumce vyhráli všichni, nejmenší radost ale mají ve Svádově. Tomu se totiž zranil brankář Souček a není vůbec jisté, kdo si do branky stoupne pro zbytek sezóny.

To pochopitelně zkazilo radost trenérovi Pavlu Přibylovi, jenž spřádal smělé plány na umístění v horních patrech tabulky. „Celé se nám to zkomplikovalo hned v 1. kole. Se Součkem už jsem mluvil a vypadá to, že to bude do konce sezóny,“ popsal zranění, které by se mělo týkat jednoho z prstů na ruce. „Máme ještě Urbánka, který ale dělá na směny a spoustu zápasů nestíhá, Jaroslav Zeman posílil pro tuto sezónu Bořislav. Nejspíš tam bude muset někdo z hráčů,“ pokrčil Přibyl rameny.

Stejnou rošádu provedl už v zápase s Unionem Děčín, Součka nahradil Martin Novák. „V žácích chytal za Teplice, takže nějakou zkušenost má, ale pořád je to hráč. Proti Děčínu ale chytil jasný gól za stavu 1:1,“ líčil dále svádovský kouč, jehož tým nakonec vyhrál 3:1. Pokud nebude moci Urbánek, Novák si možná úlohu mezi třemi tyčemi zopakuje, Zeman totiž k dispozici nebude. „Kvůli pracovnímu vytížení nemám tolik času, navíc bych nechtěl potopit bořislavské spoluhráče, kteří také nemají jiného brankáře,“ vzkázal Zeman.

Důležitou výhru si připsal i Mojžíř, jenž na úvod vyhrál v Pokraticích 2:1. Tým Michala Kubce sice musel otáčet vývoj střetnutí, díky brankám Fialy v 55. minutě a Vitáska, jenž jedenáct minut před koncem proměnil penaltu, ale nakonec slaví. „Klasické první jarní kolo. Místo hezkého fotbalu to byl spíš boj. Sice jsme prohrávali, ale pak už jsme hráli skoro celou dobu na polovině soupeře a nakonec se nám povedlo duel otočit,“ hodnotil trenér vítězů. „Vítězství si opravdu vážím, protože ten terén byl strašně těžký. Kluci to ale odmakali a z mého pohledu jsme zaslouženě vyhráli.“

POVINNÁ VÝHRA

Výhru 3:0 nad Benešovem si připsali fotbalisté Vaňova, vše podstatné se odehrálo v první půli. Domácí se prosadili dvakrát za úvodních 11 minut, ve 24. minutě už to bylo o tři branky.

„Pro nás je to povinné vítězství proti poslednímu celku tabulky, protože teď nás čeká silné trio z předních příček. Soupeř po prvních dvou brankách úplně rezignoval, my měli dobrou první půli, ale po změně stran už to bylo slabší,“ hodnotil kapitán Vaňova Martin Růžička.

Výhru 5:2 z Českých Kopist vezou Hostovice, o branky se podělilo pět různých střelců. Jediným neúspěšným celkem z Ústecka je tak Chlumec, který podlehl 1:4 na hřišti Unčína.

Fotbal, I. B třída, skupina A, 16. kolo:

TJ Sokol Unčín – TJ Chlumec 4:1 (2:1)

Branky: 13. Kasjan, 43. Sém, 78. Pajer, 80. Konečný – 42. vl. Konečný

TJ Svádov-Olšinky – TJ Union Děčín 3:1 (1:1)

Branky: 35. Přibyl, 51. Blaško, 88. Vošahlík – 41. Kindl

TJ Sokol České Kopisty – SK Hostovice 2:5 (1:2)

Branky: 36. Císař, 82. Císař – 13. Veselý, 41. Langer, 67. Novák, 86. Tipan, 90. Novák

TJ Vaňov – Benešov n. Pl. 3:0 (3:0)

Branky: 4. Ištok, 11. Pollach, 24. Zeman)

TJ Sokol Pokratice-Litoměřice – TJ Mojžíř 1:2 (0:0)

Branky: 48. Musil – 55. Fiala, 79. z pen. Vitásek