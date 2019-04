Roudnice n. L. – Fotbalisté Roudnice se na čele I. A třídy vyhřívali pouze jedno kolo. Po zápase v Mojžíři, kde osm minut před koncem ztratili vedení 2:1, klesli na druhou příčku za Neštěmice.

Zápas se přitom vyvíjel podle předpokladů, Roudnice se dvakrát dostala do vedení, Mojžíř ale pokaždé srovnal. „Fotbal ke koukání to asi nebyl, byli jsme poprvé na trávě, míč nám odskakoval, nebyli jsme přesní, zkrátka to celkově nebylo ono,“ nebyl spokojen trenér Jiří Šmidrkal.