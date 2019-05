Dvaadvacáté kolo měla na programu I. A třída fotbalistů. Hned tři zápasy spolu sehrály zástupci ústeckého a litoměřického okresu. Slavil ale jen Mojžíř, Libouchec s Neštěmicemi prohrály. Naopak Chuderov doma skolil lídra, Střekov si zastřílel v Benešově.

Právě Střekov se stále drží na pomezí šestice, která by měla zůstat i příští rok v I. A třídě, proti poslednímu Benešovu tak potřeboval získat povinné tři body. Ty trefil opět spolehlivý střelec Dominik Dvořák, jenž zapsal čtyři góly, o zbytek se podělilo kvarteto různých střelců.

Důležitou bitvu zvládl také Mojžíř, jenž si doma poradil s Bohušovicemi nad Ohří. Zde byl za hvězdu Vít Fiala, který se během půlhodiny trefil dvakrát, v závěru pečetil výhru Schmied.

Na lídra z Oldřichova si doma vyšlápl Chuderov, který oslavil výhru 4:2. „Myslím, že jsme k utkání přistoupili lépe než soupeř. Byli jsme více zodpovědní, bojovní a měli i více ze hry,“ hodnotil kouč Chuderova Petr Čítek. Z toho vytěžili domácí dvě branky, zejména krásná Rohlíkova rána stála za to.

Po změně stran přidali domácí třetí trefu a zdálo se, že je hotovo, jenže soupeř se dvěma góly dostal na dostřel. „Udělaly jsme dvě chyby, za které nás Oldřichov potrestal. Nakonec jsme ale přidali čtvrtý gól, myslím, že výhra je zasloužená,“ doplnil Čítek. „Máme to dobře rozehrané, určitě by teď byla škoda to ztratit,“ odpověděl na dotaz, zda má Chuderov zájem soutěž udržet.

SLAVILY LITOMĚŘICE

Méně důvodů k radosti už měli v Libouchci, respektive v Neštěmicích. Druhý jmenovaný celek mohl využít zaváhání Oldřichova a přiblížit se na dva body, po divokém závěru ale prohrál 1:2 v Roudnici, jež utnula šňůru pěti proher a je opět třetí. V 86. minutě vedli domácí 1:0, pak ale srovnal z penalty Čermák. Stejnou příležitost ale dostala i Roudnice a Neuman nezaváhal.

Také v Libouchci rozhodlo až nastavení, domácí prohráli 3:4 s Křešicemi. Divoký zápas režíroval hattrickem hostující Lepič, domácí ale dokázali srovnat. V 94. minutě však našel Lepič Satrana a ten rozhodl. „Obrovské zklamání. Mohli jsme mít klid k záchraně, tohle je komplikace. Znovu jsme nedali tutovky, na Křešice neumíme,“ bědoval domácí kouč Václav Strádal.