Souboj první Brné proti třetím Modlanům, které se mohly v případě výhry dotáhnout na jediný bod, sliboval vyrovnaný souboj. A byť výsledek 3:0 vypadá jednoznačně, očekávání se naplnila.

FK Český Lev Neštěmice - ASK Lovosice, krajský přebor 2022/2023 | Foto: FK Neštěmice

„Zápas s divizními parametry,“ shodli se po utkání trenér hostů Michal Doležal a sportovní manažer Brné Martin Vrtiška. „Věděli jsme, že nás čeká kvalitní soupeř s výborným trenérem, který umí svůj tým takticky výborně připravit,“ pokračoval druhý jmenovaný.

„V prvním poločase byly Modlany lepší, ve druhé půli se to vyrovnalo a my měli více štěstí. Díky tomu jsme dali první a druhý gól,“ popsal klíčové pasáže, které až v závěrečné dvacetiminutovce posadili Brnou na koně. „Výsledek určitě neodpovídá průběhu, my byli maximálně efektivní a soupeř dělal chyby, ale i oni měli šance, které kdyby dali, mohlo to skončit jinak,“ dodal Vrtiška.

Spokojenost panuje také v Neštěmicích, které smetly trápící se Lovosice 5:1. Hattrick vstřelila zimní posila Matěj Růžička. Mládež FK Ústí má svůj duel v Jílovém odložen na 17. května.

Litoměřicko urvalo dva body za penaltový úspěch v Perštejně. „Naše nastavení a přístup k utkání byl mnohem lepší. Zjednodušili jsme přechodovou fázi a byli jsme důslednější v obranné činnosti. Škoda jen nevyužitých šancí v závěru utkání. Lepší je vyhrávat než prohrávat,“ shrnul dvoubodový zisk litoměřický kouč Štefan Knapík.