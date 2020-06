Dokázali to! Brná se po třech letech znovu dočká finále krajského poháru fotbalistů. Svěřenci Tomáše Heřmana odklidili i poslední překážku na cestě do finále, Domoušice spláchli 5:1.

„Radši bych už nehrál. Nevidím v tom dohrávání smysl, spíš se obávám, že se někdo zraní,“ říkal už před zápasem kouč hostů Pavel Schettl. Nakonec měl pravdu, jeho tým dohrával v devíti hráčích, ani domácí ale nedohráli v plném počtu. Už ve 22. minutě musel ze hřiště Michal Zeman, ve 37. minutě viděl červenou kartu Jan Beneš. To už ale domácí vedli díky triu Rilke, Demčenko, Stach pohodlně o tři branky.

PO TŘECH LETECH ZNOVU VE FINÁLE

„Michalovo zranění nevypadá moc dobře,“ pravil po utkání zklamaně trenér Brné Tomáš Heřman. To bylo ale snad jediné, co mu kazilo radost. Ve druhé půli totiž proměnil i druhý pokutový kop Demčenko, ačkoliv hosté zásluhou Uhlíka snížili, poslední slovo měl opět Emil Rilke. Po dvou semifinálových vyřazeních bez vstřelené branky (0:1 Jílové a 0:2 Srbice) tak Brná opět proklouzla do finále.

„Jsem spokojený, s výkonem i s výsledkem,“ hodnotil už veseleji domácí kouč. „Nebylo to ale tak jednoznačné, jak se může zdát. Domoušice jsou hodně nepříjemný soupeř, každý kontakt s nimi jde opravdu znát a cítit,“ popsal nepříjemný styl. „Vždy to bylo na hraně faulu, snažili se, bojovali a vzdorovali po celý zápas,“ složil soupeři i přes porážku kompliment.

„Bez tréninku a s velkým počtem absencí tahle nastavovaná kaše nemá smysl,“ postěžoval si naopak hostující trenér Schettl. I on ale sportovně uznal sílu soupeře. „Na Brné bylo vidět, že je lépe připravená. Postoupila naprosto zaslouženě. Doma je to obrovsky těžký soupeř. My jsme se začali připravovat až po rozvolnění, měli jsme tři tréninky, přípravu jsme žádnou nehráli.“

Brnou čeká ve finále Vilémov, který spláchl v derby děčínského okresu Junior Děčín jednoznačně 7:0. „Finále se bude hrát na dva zápasy, představíme se tedy venku, ale i před našimi fanoušky,“ pochvaloval si Heřman. Pondělní los určí, kdo začne na svém hřišti.

Také před třemi lety Brná smetla v semifinále svého soka 5:1, tenkrát Baník Modlany. Ve finále však podlehla Lounům 2:5. Družina kolem zkušeného Emila Rilkeho, Jana Králíka, Michala Hanicha či Michala Zemana nyní udělá všechno proto, aby se historie neopakovala a po dvojzápase s Vilémovem se radoval tým z Brné.

Krajský pohár, semifinále:

SK Brná – Sokol Domoušice 5:1 (3:0)

Branky: 4. a 81. Rilke, 10. a 52. (obě z pen.) Demčenko, 23. Stach – 73. Uhlík.

Rozhodčí: Vlašič. ŽK: 2:2. ČK: 1:0 (37. Beneš). Diváci: 187.

SK Brná: Satek – Zeman (22. Morgan, 89. Mikeš), Dušek, Beneš, Stach – Hanich (81. Drbal), Jelínek, Gajdarski (81. Ren), Rilke (89. Moravec) – Králík (C), Demčenko.

Sokol Domoušice: Junek P. – Šmok, Soukup, Podroužek, Holman, Hankocy, Exner, Havlín, Pechát, Uhlík, Junek M. (C).