V Korona cupu jsou odehrány základní skupiny, následovat bude play-off. V soutěži, která nahrazuje předčasně ukončené fotbalové soutěže, jdou dál Neštěmice a Trmice. Mládež FK Ústí a Svádov si zahrají o umístění, Skorotice končí.

Rozhodlo o tom poslední kolo základních skupin. Trmice v něm spláchly Skorotice 10:0 a udržely tak první příčku před Svádovem. „Čekal jsem, že gólů dáme víc, ale chyběl nám elitní střelec Dvořák, takže zůstalo jen u desítky,“ řekl po zápase sekretář Trmic Martin Rutar. Na dohrávanou soutěž vypůjčený ostrostřelec přestoupí do Trmic natrvalo (více info viz boxík).

OBRAT SVÁDOVA

Svádovským fotbalistům tak byl k ničemu parádní obrat s Libochovicemi z 1:3 na 6:4. Domácí rychle vedli, soupeř však skóre otočil. „Všechny tři góly jsme jim jednoduše darovali,“ kabonil se při vzpomínce na penaltu a dvě hrubé chyby trenér domácích Pavel Přibyl.

„Bylo šílené vedro, soupeř byl navíc dost fotbalový, takže ten obrat byl hodně náročný. Za druhou půli tedy musím hráče pochválit, vždyť dali pět branek,“ pochvaloval si druhou pětačtyřicetiminutovku. „Vydali se ze všech sil, což mě těší, ačkoliv je to pro nás vlastně jen příprava.“

Jistotu prvního místa ve své skupině už měl celek Neštěmic, proto si v týdnu domluvil přátelské utkání s juniorkou Teplic, které zdemoloval 9:2. Proti Roudnici vyběhli v posledním kole základní části hráči širšího kádru a dorostenci, soupeř si tak odvezl výhru 2:0.

„„Utkání ovlivnilo volno, které dostala větší část zkušených hráčů. Určitě se na to ale nebudeme vymlouvat. Naskočili mladí a dorostenci. Musím je pochválit všechny, nejvíce Reissiga. Roudnice má též mladé mužstvo. Rozhodly naše individuální chyby,“ řekl po zápase kouč Neštěmic Jan Deutsch.

Jeho tým narazí v semifinále na Libochovice, Trmice čeká juniorka Mostu. Oba zástupci Ústecka hrají na hřištích soupeřů.

POSILA ROKU PRO TRMICE:

Trmickému fotbalovému klubu se podařil kapitální úlovek. Ze Střekova míří do týmu hrajícího okresní přebor kanonýr Dominik Dvořák, v nedohrané sezóně nejlepší střelec I. A třídy se 17 brankami ze 41 střekovských v 16 zápasech. „Je to pro nás posila roku, možná století,“ jásal krátce po podpisu 23letého útočníka sekretář Trmic Martin Rutar. „Střekov nechtěl o jeho prodeji ani slyšet, tak jsme využili volného přestupního okna,“ dodal. To je od 1. do 20. června a pokud souhlasí nový klub a hráč, může dojít k přestupu bez souhlasu mateřského klubu za tabulkové odstupné. „Kvůli práci nemám nyní na fotbal tolik času, navíc jsem si chtěl opět zahrát s bráchou,“ těší se Dvořák na spolupráci se svým bratrem Patrikem Šmejkalem, se kterým nastupoval před třemi lety už v dresu Přestanova.