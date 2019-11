Dva vzájemné souboje ústeckých zástupců a šlágr o čelo tabulky mezi Mojžířem a Juniorem Děčín. Toť náplň 15. kola I. B třídy.

Nejtěžší oříšek čekal na Mojžíř, který zamířil na umělku Junioru Děčín k bitvě o čelo tabulky. „Zase jsme bohužel lepili sestavu,“ mrzelo trenéra Michala Kubce, který musel nakonec mezi tři tyče. „Měli jsme tam asi šest hráčů věkem přes pětatřicet let, k tomu tři osmnáctileté dorostence. Hráčům ale nemohu nic vytknout, s výkonem jsem i přes porážku maximálně spokojen, opravdu každý to odmakal na sto procent,“ ocenil. Mladý tým soupeře sice byl běhavější a lépe kombinoval, přesto musel vítěznou trefu obstarat až deset minut před koncem Vicany. „Těší mě, že jsme soupeři stačili fyzicky. Kombinačně nás sice přehráli, ale šancí jsme měli více my. V první půli jsme ale jednu špatně vyřešili, po pauze je podržel fantastický Novák,“ vysekl bývalému brankáři Army poklonu Kubec.

Jediným celkem, který dokázal urvat tři body, se tak stal Svádov. Ten zdolal Chlumec 3:0, výhru mu vystříleli obránci. Dvakrát se prosadil Žid, jednou Nesvadba. „První gól dal ještě v pozici útočníka, kde nyní zaskakuje, jinak je to ale obránce, kam jsem ho pak stáhl a on odtud dal druhý gól,“ upřesnil kouč Svádova Pavel Přibyl. Ten sice kvitoval výhru, výkon ho ale nepřesvědčil. „Výsledek vypadá jednoznačně, ale bylo to takové odehrané utkání. Já mám raději vyhecované boje plné nasazení, ale zase jsem se alespoň trochu uklidnil,“ glosoval. Přesto měl podle něj Svádov i další šance i územní převahu a tři body se prostě počítají.

„My byli v prvním poločase strašně nepřesní v kombinaci, po změně stran jsme si sice vytvořili šance, ale v poslední době jsme pro branky soupeřů neškodní,“ litoval chlumecký lodivod Petr Škvor. „Domácí měli výborné standardky, z nichž nás v první půli jedou potrestali, v závěru přidali další dva góly a zaslouženě vyhráli,“ dodal.

MALÉ DERBY PRO HOSTOVICE

Zápas s přívlastkem „malé derby“ se hrál ve Vaňově, kam přijely Hostovice. Oba soupeři se velice dobře znají. Několik jich spolu hraje ve futsalové Forze, řada dalších působila v obou fotbalových klubech. „Když odmyslím Trmice, je to pro nás nejprestižnější zápas. Třeba Jarda Dvořák, který dlouhá léta hrál u nás, působil dlouhá léta ve Vaňově,“ přiblížil vedoucí hostovického týmu Roman Löffler.

Do vedení šli možná trochu překvapivě domácí v 76. minutě otevřel skóre Šimurda. Vaňov však doplatil na několik dalších zahozených tutovek a v nastaveném čase přišel trest. V 92. minutě trkl do míče hlavou po rohovém kopu Černohorský a Vrba si při snaze vykopnout míč vstřelil vlastní gól. Hosté pak uspěli i v penaltách a odvezli si dva body, ačkoliv v 90. minutě neměli ani jeden.

„Co dodat, když ze šesti tutovek proměníme jedinou…,“ odmlčel se zklamaný kapitán Vaňova Martin Růžička. „Byl to spíš boj, takové rugby. Na tomhle terénu by se v tuhle roční dobu už snad ani nemělo hrát,“ pravil po utkání zasmušile Löffler. „My jsme to po gólu museli otevřít, nic jiného nám nezbývalo, a nakonec nám to tam šťastně spadlo,“ dodal k vyrovnávací trefě vedoucí vítězného týmu.

I. B TŘÍDA, skupina A – 15. kolo:

Svádov – Chlumec 3:0 (1:0)

B: Žid 2, Nesvadba. R: Topinka. ŽK: 0:2. Diváci: 50.

Vaňov – Hostovice 1:2 PK (0:0)

B: Šimurda – Černohorský. R: Klimpl. ŽK: 1:2. Diváci. 70.

Junior Děčín – Mojžíř 2:1 (1:1)

B: Zahradník, Vicany – Tichovský. R: Rouček. ŽK: 4:4. Diváci: 100.