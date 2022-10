Hosté v prvním poločase předvedli dobrý výkon, dostali se do prvních šancí, ale střelecky jim nebylo přáno. Skóre otevřel v 27. minutě domácí kanonýr Aleš Vitásek.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

„V prvním poločase jsme měli šance a měli jít do vedení. Ale řešíme to špatně, nevyhovíme si. Těžko se mi ten zápas hodnotí," kroutil hlavou Lukáš Mařík, kapitán Klášterce. „Hosté hráli v prvním poločase dobře, měli tam šance. My jsme na ně chtěli vlítnout, to se nám moc nepodařilo. Ta první branka pro nás byla šťastná," přiznal Michal Kubec, kouč Mojžíře.

„Bylo to svazující. Poslední tým tabulky, hodně diváků, televize. Myslím si, že jsme šli zaslouženě do vedení, ale nebyl to moc dobrý první poločas," pravil Vít Fiala, kapitán Mojžíře.

Zdroj: Deník/Vlastimil Novotný

Po změně stran pak Vitásek proměnil v 68. minutě pokutový kop. To byla situace, která zlomila celý zápas. Klášterec odpadl, do konce utkání počítali šance pouze fotbalisté Mojžíře. V 70. minutě se pěknou střelou před vápnem prosadil Sloup, v závěru skóre uzavřel střídající Sikora.

„Desátý zápas, desátá porážka. Je to špatné. Zápasy, ve kterých jsme měli bodovat, jsme ztratili. Zbytečně. Je jasné, že jsme velkým kandidátem na sestup. Ale nic nevzdáváme, do konce sezony zbývá ještě hodně zápasů. Jsme moc rádi, že si tenhle zápas vybrala televize. Těšili jsme se, jak získáme tři body. A sám vidíte, jak to dopadlo," hořce se usmál Mařík.

FOTO: Do Mojžíře dorazilo tisíc diváků! Najdete se na fotkách?

Na zápase nechyběli ani známé osobnosti. Domácím patronem byl herec Marek Taclík, Klášterec měl za zády Leoše Nohu. Diváky potěšila také Lenka Taussigová. Nechyběla tombola ani předzápasová tipovačka. Nechyběli ani redaktoři David Kalous, Vlastimil Vlášek a Luděk Zelenka.

„Na zápas jsme se těšili. Možná, kdybychom hráli s týmem, který je k nám trochu blíž, přišlo by více lidí. Sezona je z mého pohledu zatím hodně nevyrovnaná. Jsme schopni dát doma osm branek a vyhrát, za týden ale venku pro změnu šest gólů dostaneme. Ale tři body proti Klášterci jsou důležité," zdůraznil Fiala.

Náš fotbal živě objektivem Viléma Maruše

„Když jsme se dozvěděli, že to bude v televizi, všichni jsme se těšili. Před utkání jsme museli některé hráče ukliďnovat a některé naopak povzbudit. Sezona je zatím jako na houpačce. Domácí zápasy jsou dobré, ale venku to není ono. Proti Klášterci to byl zápas o šest bodů, je dobře, že jsme ho zvládli. V tabulce bych se ale rád pohyboval spíše v jejím středu," dodal Michal Kubec.

Před samotným zápasem došlo k ocenění letitých funkcionářů, hlavně na domácí straně.

TJ Mojžíř - FK Klášterec nad Ohří 4:0 (1:0)

Branky: Vitásek 2 (1 z PK), Sloup, Sikora: R: Oborník - Vlk, Sabo. ŽK: 1:3, 1000 diváků.

Mojžíř: Š. Kubec - Semenský (79. Pavel Pek), Tichovský, Jankovský, Králík - Sloup (86. Sikora), Pliska (60. Kugler), Fiala, Horvát (60. Eichler) - Patrik Pek (79. Novák), Vitásek.

Klášterec: Pařil - Svoboda, Moravec, Chvojka, Rác (76. Tancoš), Mich. Škultéty, Hejtmánek, Hradecký (62. Horváth), Hofman (76. Kadlec), Mařík, Kadlec.