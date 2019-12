Závěr fotbalového podzimu v I. A třídě obstaralo dohrávané 2. kolo. To nabídlo dvě ústecká derby. V obou byli úspěšnější hosté. Libouchec vyhrál 2:1 na Střekově, Chuderov vydoloval dva body za výhru 3:2 na penalty v Neštěmicích.

„Povedlo se nám vítězně zakončit podzim, což je pro nás pozitivní. Máme 21 bodů, což je vzhledem k horšímu startu slušné. Celý podzim nás trápila produktivita, ta nás zlobila i nyní,“ hodnotil libouchecký trenér Václav Strádal. „Snad se to na jaře zlepší, musíme na tom zapracovat. Jinak ale myslím, že jsme byli většinu zápasu lepším mužstvem.“

Libouchci paradoxně pomohla 24. minuta, kdy putovali předčasně do sprchy jak hostující Hejna, tak střekovský kanonýr Dominik Dvořák. Oba viděli po vzájemné strkanici červenou kartu. Následně otevřel skóre Lácha, vzápětí ale srovnal domácí Lukeš. Utkání rozhodla vlastní branka domácího Šupíka, jenž si v souboji smolně srazil míč do sítě. Střekov bez svého elitního střelce nedokázal reagovat a prohrál 1:2.

PRASÁRNA, ZUŘIL KOUČ

Chuderov dlouho kráčel za třemi body z Neštěmic, ještě v 86. minutě vedl 2:0. „Nechápu, co se po našem druhém gólu stalo. Když to řeknu slušně, je to prasárna, a to jsem opravdu hodně slušný,“ líčil po zápase kouč Chuderova Petr Čítek. Jeho tým musel nejdřív dohrávat bez vyloučeného Michala Rohlíka, následně dostal dva góly v samém závěru zápasu. „Při první brance sudí otočil aut, při druhé se hrála asi osmá minuta nastavení a sudí přehlédli jasný ofsajd. Pak hned zápas skončil,“ nelíbilo se Čítkovi.

„Jsme z toho hodně rozhození a zklamaní, ani se nedivím, že na fotbal v Neštěmicích už nechodí diváci, protože ta hrstka, co byla, přiznala, že to je ostuda,“ ulevil si dále. „Před zápasem bych dva body bral, vzhledem k průběhu jsme ale měli mít všechny tři,“ okomentoval konečnou výhru na penalty.