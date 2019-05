Další kolo má za sebou I. B třída fotbalistů. Trmice schytaly další debakl a doma dostaly od Unionu Děčín 0:11. Chlumec i bez vyloučeného Růžičky otočil zápas v Jiříkově, kde prohrával už 1:3, nakonec ale vyhrál 4:3.

Trmičtí fotbalisté sice 45 minut statečně vzdorovali a v poločase prohrávali jen 0:2. obě branky vstřelil kanonýr Jan Murdych. Ten však po pauze přidal dalších šest tref, k němu se přidali i Rangl, Krofta a Očipka a hosté si tak odvezli jasnou výhru.

Tři body slaví také Chlumec, který předvedl i v oslabení mistrovský obrat. Domácí vedli ve 42. minutě už 3:0, ještě do půle ale snížil Virt. Ačkoliv se v 55. minutě nechal po druhé žluté vyloučit Růžička, David Veselý a dvougolový Lejček strhli výhru na stranu Chlumce. „První žlutou jsem dostal za peprné výrazy poté, co do mě zajel jeden ze soupeřů, druhá byl podle mě běžný faul. Musím poděkovat klukům za to, jak zvládli zbytek zápasu po mém vyloučení,“ řekl po zápase vyloučený Růžička.

„Michalovo vyloučení nám paradoxně pomohlo a nakoplo nás. Tým se semknul a začali jsme hrát úplně jinak,“ zastal se vyloučeného parťáka, s nímž nejen fotbalově vyrůstal od malička, dvougólový Lejček. „Výhra je zásluha celého týmu, je to odměna za to, že jsme to prostě nevzdali,“ dodal.

„Moc si cením třech bodů, otočili jsme skóre z 0:3 na 4:3 a to i přesto, že jsme hráli dlouho v deseti. Druhý poločas byl velice kvalitní,“ potěšilo i trenéra Chlumce Petra Škvora.

FOTBAL, I. B TŘÍDA SKUPINA A, 19. KOLO:

Svádov Olšinky – Unčín 6:0 (2:0) Branky: Janouš 3, Perk (PK), Franěk, Vanša. Rozhodčí: Sitarčík. ŽK: 0:1. Diváci: 30.

Velké Březno – Meziboří 0:1 PK. Rozhodčí: Pašek. ŽK: 1:3. Diváci: 40.

Jiříkov – Chlumec 3:4 (3:1) Branky: M. Šolc 2 (1 z PK), Starec – Lejček 2, Virt, Veselý. Rozhodčí: Jirsák. ŽK: 1:2. ČK: Růžička (Ch.) Diváci: 60.

Dubí – Hostovice 1:4 (1:3) Branky: Köppl – Štorc, Štolba, Lank, Máček. Rozhodčí: Hanzal. ŽK: 2:0. Diváci: 30.

Trmice – Union Děčín 0:11 (0:2) Branky: Murdych 8, Rangl (PK), Očipka, Krofta. Rozhodčí: Plzák. ŽK: 1:1. Diváci: 45.

Šluknov – Chabařovice 2:1 (1:1) Branky: Švec, Mikula – Habrdle. Rozhodčí: Vacek. ŽK: 4:4. Diváci: 170.