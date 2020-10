Nemilé překvapení prožil v domácím prostředí Vaňov, který uvítal v tabulce podobně postavený Heřmanov. Domácí v první půli zahodili šancí na tři zápasy, přesto šli do šaten spokojenější za stavu 2:1. Po přestávce jim však neproměněné šance chyběly. Soupeř skóre otočil a nakonec s odvezl všechny body za výhru 3:2.

„V prvním poločase jsme měli dát sedm nebo osm gólů a bylo by hotovo. Místo toho vedeme jen o gól, na což jsme samozřejmě doplatili,“ štvalo vaňovského Martina Růžičku. „Takticky ani psychicky jsme druhý poločas hrubě nezvládli,“ dodal viditelně zklamaný ze zbytečné ztráty.

Prvního přemožitele našel Mojžíř, jenž neudržel poločasové vedení ve šlágru kola Hostovicích a nakonec prohrál 2:3. Domácí se tak vyhoupli na třetí příčku o pouhé dva body za svého soupeře. „První porážka v této sezóně byla naprosto zasloužená. V prvním poločase, kdy jsme hráli do kopce, jsem byl jakž takže spokojený. Udrželi jsme vzadu nulu a navíc jsme šli do vedení. Bohužel jsme si asi mysleli, že se to udělá po změně stran samo, jenže tomu tak nebylo,“ soukal ze sebe naštvaný trenér Mojžíře Michal Kubec. „Domácí byli běhavější, agresivnější, celkově měli daleko větší hlad po vítězství.“

„Na Mojžíř jsme si věřili, po pěti výhrách v řadě jsme byli psychicky nahoře,“ hlásil naopak spokojený vedoucí domácího mužstva Roman Löffler. „Už v první půli jsme byli lepší, ač jsme ji prohráli, po pauze jsme dali dva slepené góly, které asi rozhodly, závěr jsme ubránili. Bylo to šťastné, ale zasloužené vítězství. Myslím, že se hrál i hezký fotbal, jen škoda, že ho nemohli vidět diváci,“ našel přeci jen kaňku.

MILOSRDNÁ DESÍTKA

Doslova milosrdnou desítku načepovali doma fotbalistů Chlumce poslednímu Unionu Děčín. „Do zápasu jsme vstoupili přesně tak, jak jsme chtěli. Dali jsme brzy první gól, a ačkoliv soupeř záhy srovnal, tentokrát nás to nerozhodilo,“ hodnotil kouč Chlumce Roman Veselý. „Odehráli jsme asi nejlepší pětačtyřicetiminutovku za celý podzim. Kombinační, byli jsme v pohybu,“ rozplýval se nad první půlí, jíž jeho svěřenci ovládli 7:1. „A to ještě smekám před jejich brankářem, který chytil tak patnáct dalších gólů,“ pravil bez nadsázky.

Po změně stran si mohl dovolit prostřídat kádr, tlak domácích viditelně opadl. „To bylo spíše i o hlavě. Každý věděl, jaký je výsledek, hodně jsme tahali míč. Ale tři takto suverénně získané body jsou důležité pro naše sebevědomí,“ uvítal bezproblémovou výhru.

Dva body z horké půdy Křešic přivezli také fotbalisté Svádova. Ti sice ztratili v prvním poločase vedení 2:0, výhra v penaltovém rozstřelu ze hřiště soupeře, který hrál loni o postup, se ale určitě počítá.