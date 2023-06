Je mu teprve 25 let, přesto už má za sebou čtyři operace kolene. Ani zranění či…

Jeho svěřenci se drželi v první půli, která skončila bez branek, po změně stran už ale Brná převzala iniciativu a třemi přesnými zásahy si dokráčela pro pohodlnou výhru.

"My jsme neodehráli úplně dobrý druhý poločas, v tom prvním jsme nebyli schopní řešit přečíslení, chyběla nám lepší přihrávka a kombinace. Zbytečně jsme ztráceli lehké balóny, nějaký brejk se dal využít. Po přestávce, i kvůli tomu, jak jsme slátaní a prakticky netrénujeme, už nám i došly síly a nebylo z čeho brát," doplnil příčiny porážky hostující lodivod.

"Poslední krůček bývá vždy nejtěžší, na nás to bylo vidět v první půli, kdy jsme byli trochu nervózní a nedařilo se nám v koncovce. Ve druhém poločase to ale z kluků spadlo, dali důležitý první gól, další z penalty a pak třetí, uklidňující," líčil sportovní manažer Brné Martin Vrtiška. "Na fotbal dnes bylo opravdu velké vedro, ale kluci se do toho položili a šli si za tím vítězstvím a postupem," chválil domácí hráče.

Na otázku, zda se v Brné skutečně bude hrát příští rok divizní soutěž, ale zatím odpověď neměl. "Musíme se s hráči i s vedením pobavit, zda využijeme možnost postoupit, nebo zůstaneme nadále v krajském přeboru," uvedl s tím, že momentálně jsou šance přesně 50:50 a ani k jedné možnosti není, byť jen o kousíček, blíž.

Krajští přeborníci zvládli zápas i bez hlavního trenéra Emila Rilkeho, který je na krátké dovolené. Zůstává tak otázkou, zda Brná postaví v posledních dvou kolech mladé hráče, kteří už dostali příležitost v závěru zápasu s Jílovým. "Myslím, že se Srbicemi se budeme chtít ještě poměřit, pak uvidíme, jak to bude v posledním kole. Možná, že trenér Rilke možná něco takového vymyslí," odhadl Vrtiška.

Také poslední dvě kola bude hrát Brná na domácím pažitu, krom duelu s druhými Srbicemi, po němž by se měl také předávat pohár pro vítěze soutěže, ji čeká ještě zápas s rezervou FK Ústí nad Labem.

Fotbal, krajský přebor, 28. kolo:

SK Brná - FK Jílové 3:0 (0:0)

Branky: 52. Suchý, 57. Demčenko (pen.), 78. Kolář.

Rozhodčí: Stupka. ŽK: 1:2. Diváci: 300.