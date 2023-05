Fotbalisté Neštěmic urvali v rámci derby na půdě první Brné cenný bod.

„Vzhledem k průběhu spokojení nejsme, měli jsme šancí tak na tři, na čtyři zápasy, bohužel se nám nepovedlo je proměňovat, nakonec zaplať pánbůh za ty dva body. Neproměňování šancí bylo klíčové, je ale dobře, že znovu klopýtly Srbice, takže si stále držíme odstup,“ hodnotil utkání Martin Vrtiška, sportovní manažer SK Brná.

„Přijeli jsme s respektem k soupeři, který projevil svou kvalitu, měl mraky šancí. Nás podržel brankář, kluci to ale odbojovali, odjezdili, zaplať pánbůh že jsme jednu z toho mála příležitostí, které jsme měli, dokázali proměnit. My alespoň ten jeden bodík i vzhledem k průběhu utkání a k tomu, že nám chyběli čtyři hráči ze základu, rozhodně bereme,“ přiznal Jan Deutsch, trenér Neštěmic.

Srbice – Krupka 3:4 PK (1:1)

Ani hattrick kanonýra Egrta Srbicím na výhru v derby nestačil. Dva body si překvapivě odvezla Krupka.

„Byl to pěkný fotbal, padaly krásné góly. Musím kluky pochválit za bojovnost. V posledních zápasech se zvedají, projevuje se jejich bojovnost, dávají si to. Jsem spokojený, odvézt si dva body ze hřiště lepšího mančaftu je super,“ měl z výhry radost trenér hostů Luděk Altman. Jednotlivce příliš chválit nechtěl, ale po chvíli naléhání vyzdvihl útočníka Josefa Kotrbu. „Maká, jezdí, nabízí se, dokáže strhnout ostatní.“

„Fotbal to byl sice pro diváka pěkný, nenudil se, ale pro nás je to ztráta dvou bodů. Možná to je i tím, že nám pár hráčů chybí, hlavně Martykán, který naši hru dělá. V utkání jsme ještě pár minut před koncem vedli, ale nakonec jsme nezvládli nejen závěr, ale i penalty,“ komentoval derby obránce Srbic Jiří Pimpara.

Jílové – Kadaň 4:3 (2:1)

V dobrých jarních výkonech pokračuje Jílové, které doma přestřílelo Kadaň a uniká z příček, které zavání sestupem.

„Pro diváky pěkný zápas, Kadaň jsme kombinací přehrávali. Za stavu 3:2 jsme mohli rozhodnout, bylo tam hodně šancí. Vyhráli jsme zaslouženě a opět se nám dýchá volněji. Mrzí mě ale fakt, že jsme dostali tři góly po standardních situacích,“ pravil Ondřej Barilla, kouč Jílového.

„Byla to docela divočina, ale myslím, že remíza by zápasu slušela více. My se bohužel potýkáme s neproměňováním branek ve vyložených šancích a teď jsme na to opět dojeli. Škoda. Musíme to pustit z hlavy a připravit se na další střetnutí,“ má jasno kadaňský kouč Jiří Hořínek.

Modlany – Most Souš B 0:1 PK

Marně čekaly na branku diváci v Modlanech, penalty nakonec zvládli lépe mostečtí fotbalisté.

„Byla to zasloužená remíza, oni byli kvalitní na míči, my jsme možná měli více šancí. Byl to pěkný fotbal,“ řekl modlanský trenér Michal Doležal, jehož tým je v tabulce pátý a sezonu dohrává v pohodě.

„Snad na pátý pokus jsme uspěli v penaltovém rozstřelu. Modlany ukázaly velkou kvalitu, byl to náročný zápas. Vytáhli se oba brankáři. Z naší strany je se dvěma body spokojenost, udrželi jsme si třetí místo v tabulce,“ konstatoval Stanislav Hofmann, kouč mosteckého béčka.

Lovosice – Horní Jiřetín 1:4 (0:0)

Poslední celek tabulky nenavázal na vítězství nad Modlany a definitivně si podřízl sestupovou větev. „Je to pro mě hořké hodnocení. Za stavu 1:2 jsme měli kopat penaltu, místo toho jsme inkasovali třetí gól, ale nechci brečet nebo se vymlouvat. Nedokázali jsme navázat na výkon proti Modlanům, bylo to z naší strany vlažné, čekal jsem, že tomu dáme víc,“ řekl Roman Podrazil, trenér prvního sestupujícího týmu.

Ústí/Domoušice – Žatec 1:0 PK

Už pojedenácté v sezoně se fotbalisté žateckého Slavoje dostali do penaltového rozstřelu. Potřetí ho nezvládl. „„Bylo to vyrovnané utkání se šancemi na obou stranách. Obě mužstva podrželi brankáři. Rozhodoval další rozstřel, nám tentokrát chyběl náš penaltový mág, jenž byl kvůli pracovním povinnostem v zahraničí, a tak na penalty vyhrál soupeř,“ řekl žatecký trenér Richard Zelinka.