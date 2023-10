„Hodnocení může být jedině pozitivní. To jsme potřebovali,“ juchal asistent trenéra Antonína Marčaníka Roman Podrazil. „Minule nám na zápas vypadlo osm lidí ze základu, teď jsme se konečně sešli. Věděli jsme, že soupeři nebude vyhovovat naše velké hřiště, jelikož má v kádru spíše soubojové typy. I když jsme ale vyhráli zaslouženě, tak jednoznačné to nebylo,“ přiznal. „Přesto jsme měli i další šance, díky nimž jsme mohli vyhrát ještě větším rozdílem.“

Zlomový moment? Gól do šatny, věděl Vrtiška, který ale chválil i Litoměřicko

Krom cenných tří bodů, které Lovosice oddálily od posledního Mojžíře na šest bodů, těšilo Podrazila také čisté konto. „Dostáváme docela dost gólů, takže věřím, že i tohle nám pomůže jako vzpruha k dalším zápasům.“

To u Michala Kubce, trenéra hostů, byla nálada logicky opačná. „Zápas nám vůbec nevyšel. Byli jsme líní na krok, dohadovali jsme se mezi sebou, s rozhodčím i se soupeřem. První půle ještě šla, ale celkově to byl divný zápas a docela ošklivý fotbal,“ nezastíral hořkou pachuť. „V podstatě rozhodly dvě naše chyby, kdy jsme v minutě dvakrát inkasovali, a bylo po zápase. Pak už jsme soupeře prakticky ani neohrozili. Nebylo to dobré, musíme se srovnat v hlavách a vyhrát doma proti Dušníkům, které jsou nováčkem soutěže. To pro nás bude další klíčové utkání," zavelel rezolutně.