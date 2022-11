To se psala třicátá minuta utkání. Chuderov v tu chvíli už vedl 1:0, z blízka prosadil David Soukup, který prostřelil hradbu těl soupeře.

Gól na 2:0? Kříž skvěle vybojoval míč, poté s ním pronikl až k brankové čáře, kde znovu svedl vítězný souboj. Následovala přesná přihrávka před branku, díky které Páša neměl těžkou střeleckou pozici.

Velké Březno mělo také několik příležitostí ke skórování. Nejprve ale Tabunchyk v rozhodující chvíli podklouznul, poté se parádně předvedl gólman Dvořák.

Ve druhém poločase nejprve sudí neuznali pro ofsajd gól Soukupovi, pak se po rohovém kopu prosadila Jiskra, konkrétně Lapšo.

Když Soukup zadil tváří v tvář Ptákovi po sólu velkou tutovku, musel se favorit třást o výsledek. Dalším parádním zákrokem se blýskl Dvořák a v samém závěru nebyla Pášovi uznána další branka, tentokrát kvůli hraní rukou.

„Byly to ubojované tři body. Škoda, že jsme několik brejků nedotáhli ve druhé půli do úspěšného konce. Takhle jsme se báli až do samého konce střetnutí," konstatoval kouč vítězů Petr Čítek.

Sestava Chuderova: Dvořák - Šindelář, Kabátník, Vosyka, Bohm (46. Maštalíř) - Kužel, Páša, Soukup, Schmied - Tikovský (48. Moučka), Kříž (87. Jetenský).