Do utkání vstoupili daleko lépe hostující hráči Českého Lva. Už ve 4. minutě si naskočil na centr Patrik Lácha, po čtvrt hodině hry využil zisku míče na domácím brankáři Tadeáš Rybyšár, který do prázdné brány zvyšoval už na 2:0.

Červení ale vedení neudrželi, ještě do půle snížil po rohovém kopu Vaněk, deset minut před koncem srovnal po výborné práci Mračka Roman Kaleniuk. Obrat ale Arma nedokonala, v 5. sérii penalt totiž odmítl vítěznou trefu poté, co hned na úvod vysoko přestřelil Al-Eraidi, právě Mraček, jenž trefil pouze tyč. V osmé sérii pak zazářil brankář hostů Dominik Čermák.

„Z mého pohledu jde jednoznačně o ztrátu dvou bodů, protože kdybychom soupeři nedarovali dva naše polovlastňáky po chybě v komunikaci respektive rozehrávce, tak se nedostal téměř k ničemu. Naopak my jsme klasicky nedali spoustu tutovek,“ kroutil hlavou kapitán Ústí Jakub Seidl. „Na to, že mají Neštěmice v kádru dost kvalitních hráčů, tak nepředvedli skoro nic,“ rýpl si na závěr.

„Body se určitě cení. Zápas to byl náročný, ze hry měl asi víc soupeř, ale my jsme to skvělým týmovým výkonem odbojovali,“ uznal kvalitu protivníka útočník hostů Martin Dvořák.

Oba aktéři se zapojili také do potyčky, která vznikla po sporné situaci na brankové čáře, kdy už domácí slavili gól na 2:2. Gejzír emocí v chumlu hráčů jen dokázal, že šlo o skutečně prestižní derby.

„Zápas proti Ústí je pro mě vždy specifický a zajímavý, je tam mnoho hráčů, které jsem dříve trénoval," přidal svůj pohled trenér hostů Jan Deutsch. „Hrálo se utkání plné osobních soubojů, nepřesností a zahozených šancí. Po našich dvou rychlých brankách, kdy jsme soupeře dobře pressovali, jsme najednou z naší hry upustili a snažili se hrozit z brejků. Škoda, že jsme do přestávky neudrželi dvoubrankový náskok. Do druhé půle jsme chtěli vstoupit tak, jako do té první, ale soupeř dobře bránil, měl i více ze hry a víc šancí, myslím, že v kontextu celých 90 minut je remíza zasloužená."