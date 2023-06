Derby jak má být nabídl souboj v I. A třídě mezi Mojžířem a Libouchcem. Zápasu nechyběla, jako vždy v Mojžíři, skvělá divácká kulisa, branky, ani drama v penaltovém rozstřelu.

Penaltový rozstřel mezi Mojžířem a Libouchcem | Video: Deník/Daniel Brzák

Hosté si v úvodní pětačtyřicetiminutovce vypracovali dvoubrankový náskok, Mojžíř ale po pauze srovnal. V závěru měly oba celky šanci na tříbodový zisk, nakonec však rozhodovaly až penalty. Domácí neproměnili dvě, hosté jednu, a tak bral bod navíc Libouchec.

"Prospali jsme první půli, kdy jsme byli úplně zoufalí, nic se nám nedařilo, byli jsme všude pozdě, nebyli jsme agresivní, tam to bylo o ničem," kroutil hlavou domácí kouč Michal Kubec. "Do druhého poločasu nám pomohla střídání, trochu jsme zlepšili hru a náš tlak pak byl znát. Podržel nás brankář, který chytil minimálně čtyři góly. I my jsme měli šance na vítězný gól, škoda, že nám to tam nespadlo. Ve druhém poločase podle mě hezké derby," dodal.

"Po prvním poločase, kdy jsme hráli výborný fotbal a měli výrazně navrch, jsme na začátku druhého poločasu neproměnili tři vyložené šance, což nás trápilo celé utkání. Došlo tedy k tomu, co jsme čekali: malé hřiště, nakopávané balóny, důraz, diváci, nechali jsme si srovnat na 2:2 a výsledek jsme zachraňovali až na penalty. Bereme dva body - kdyby mi to řekl někdo před zápasem, bral bych je, ale když se na to podívám zpětně, tak mě to trochu mrzí. Na druhou stranu je to tak, jak to je, je to život, je to fotbal," přidal pohled z tábora hostů trenér Libouchce Václav Strádal.

TŘI BODY PRO ROUDNICI

Výhru slaví také fotbalisté Roudnice, kteří uspěli 3:2 ve Šluknově. Tuhou bitvu zlomil na jejich stranu v 80. minutě Holcman.

"Věděli jsme, že nás čeká tým, kterému se na jaře daří. Šluknov hraje rychlý, přímočarý fotbal. Začátek zápasu patřil domácím, my jsme se s postupem času dostávali do hry a některé naše akce byly určitě na pochvalu. Nicméně po naivní chybě, kdy jsme nechali neobsazeného házejícího hráče, jsme šli do kabin s mankem," líčil roudnický lodivod Pavel Hoznédl.

"Úvodních deset, patnáct minut v druhé půli bylo našich nejlepších na jaře. Byli jsme důrazní, přesní, kluci se nebáli kombinovat i pod tlakem a výsledkem toho bylo otočení skóre. Ale jako bychom se lekli vedení a nechali aktivitu domácím. Ti toho využili a z rohu rychle srovnali. Pak byl zápas rozkouskován, byla tam spousta drobných faulů, strkanic. Nám se povedl deset minut před koncem rychlý brejk, který kluci skvěle vyřešili," pochvaloval si nadále.

"Zápas se dohrával se spoustou přímých kopů do našeho vápna, ale domácí jsme už prakticky k ničemu nepustili. Musím opět ocenit domácí fanoušky, kteří vytvořili fantastickou atmosféru," složil kompliment šluknovské straně barikády.