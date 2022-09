Na první pozici zůstávají stoprocentní Malšovice, které vyhrály i na půdě roudnického béčka. Nováček soutěže v Bezděkově slavil výhru 3:1. „Fotbalové krásy tam moc nebylo, byl to spíše boj. Musím uznat, že jsem od domácích čekal víc,“ přiznal Josef Florián, kouč Malšovic.

„Pomohly nám dva rychlé góly. Po změně stran se domácí dostali do tlaku, snížili a my to s vypětím všech sil bránili. Musel jsem prostřídat, hráče braly křeče. Naštěstí jsme v závěru přidali třetí gól. Skvělý zápas odehrál Růžička, ale musím pochválit za bojovnost celý tým. Musíme ale stále zůstat nohama na zemi,“ dodal.

„Do utkání jsme vstoupili špatně, v 15. minutě jsme prohrávali o dva góly. Chyběl nám pohyb a hlavně chuť hrát fotbal. Ve druhé půli jsme se zlepšili, ale nedokázali jsme žádnou akci přesně zakončit. Z naší strany to byl špatný výkon,“ opáčil kouč roudnické rezervy Bedřich Matoušek.

Zajímavé utkání se hrálo v České Kamenici, kam dorazil Chuderov. Domácí vedli, srazilo je vyloučení Šimka. Chuderov nakonec slavil vítězství 4:3. „Podle šancí to byl remízový zápas. Naše červená byla zbytečná, taková blbost. Je pravda, že nám tam rozhodčí neuznali regulérní gól. Ale na to se nechceme vymlouvat. V obranné fázi jsme udělali hodně chyb, soupeř to potrestal,“ podotkl Josef Rákoník, kouč České Kamenice.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Rozjet se nemůžou Dobkovice, které sice v Liběšicích třikrát vedly, přesto si odvezly jenom bod, jelikož po remíze 3:3 nezvládly pokutové kopy. „Je to pro nás ztráta. Třikrát jsme vedli a nakonec máme bod. Tohle prostě musíme uhrát,“ zdůraznil Zdeněk Štol, kouč Dobkovic. „Po odchodu osobností nám chybí hráči, kteří by převzali jejich roli. To se musí změnit,“ zdůraznil.

V dobkovické brance se objevil mladý Jan Žalda. „Chytal dobře. Vyšel z dorostu Junioru, v České Kamenici ale nechytal, takže přišel k nám, kde určitě ten prostor dostane,“ dodal dobkovický kouč.

Na nule zatím zůstává Heřmanov, který doma podlehl 2:4 Dušníkům.

„Zasloužená porážka, hosté byli ve všem lepší. My dali obě branky z penalt, další šance jsme neměli. Hosté měli vysoké a šikovné hráče, neměli jsme na ně,“ kroutil hlavou Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.

„Máme absence, ale jinak hrajeme v optimální sestavě. Teď jedeme do Malšovic, v dalším kole máme doma Hostovice. Pokud neuhrajeme ani bod, bude to hodně špatné,“ dodal šéf heřmanovské lavičky.