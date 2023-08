Neštěmice dostal do vedení Lácha, jenže domácí Baník utkání otočil. V 28. minutě vyrovnal Valenta, po změně stran rozhodl devět minut před koncem šťastně Verbíř. „Na začátku jsme přežili dvě tutovky domácích, ale jinak si myslím, že jsme byli lepší. Jenže nedáváme šance. Byly tam dvě tyčky. Navíc vítězná branka Modlan byla pro nás smolná. Po trestném kopu se to odrazilo od jednoho hráče ve zdi,“ kroutil hlavou Jan Deutsch, kouč Neštěmic.

Za Modlany v přeboru poprvé nastoupil Admir Ljevakovič, který byl na hřišti logicky hodně znát. „Má mraky ligových startů, navíc bylo vidět, jak je dobře sehraný se Stožickým, se kterým hrával v Teplicích. Jakmile ale střídal, bylo to znát. Pak jsme domácí přehrávali. My jsme oproti tomu měli v záloze hodně mladého kluka, který krajský přebor ještě nikdy nehrál,“ přiznal Deutsch.

Neštěmice mají po třech kolech tři body a pouze čtyři vstřelené góly. „Chybí nám prostě ten brankový zabiják. Přitom nehrajeme špatný fotbal, slyším to i z okolí. Na Láchu se pořád spoléhat nemůžeme. Ondra Černý je super posilou, ale zatím to tam nepadá,“ uzavřel vše.

A co na vše říkal právě Admir Ljevakovič? „Kluci byli v kabině zklamaní, že to herně nebylo ono, že se přizpůsobili soupeři. Takže taková holomajzna… Ale výsledkově dobré,“ bral Ljevaković tři body. „Důležité bylo za stavu 1:1 přežít několik šancí Neštěmic,“ dodal.

Teplická legenda hrála ještě před rokem za rezervu „sklářů“ třetí ligu. Jaké je její srovnání s krajským přeborem? „Česká fotbalová liga je víc o pohybu, tady si to snaží kluci dávat do nohy. A hlavně je to v Baníku hodně na pohodu, i když vyhrávat chceme. Je to tu především o partě. Jít si zahrát, dát si pivo.“