Když se vášně na hřišti utišily a po vyloučení hostujícího beka se začalo znovu hrát, podstoupil tvrdý souboj na polovině hřiště jeho starší bratr Arpád, za což ho rozhodčí odměnil žlutou kartou. Zajímavé ovšem je, že sudí Viktor Říha u obou vyloučení chyboval. Napoprvé ukázal červenou kartu Geburovo spoluhráči, ze hřiště se ovšem kolegiálně poroučel sám hříšník. Ve druhém případě si nevšiml, že už má útočník Lukavce žlutou kartu z úvodu zápasu, vyloučil ho tak až po třetí žluté kartě za Arpádovo obligátní zatleskání jeho výroku, který se rovnal domnělé červené.

„I v devíti lidech jsme ale byli na soupeřově polovině a snažili jsme se dát gól. Jsem přesvědčený, že kdybychom dohrávali v jedenácti, ještě bychom to otočili. Bohužel tam byl chvilkový zkrat, který vedl k oslabení,“ popisoval trenér hostujícího mužstva Jan Šenfeldr.

„U druhé žluté pro Arpika jsme přesvědčení, že to nebyl faul na žlutou kartu, takže ho nakonec z trestu vyplatíme. Razíme u nás názor, že pokud dostane hráč dvě žluté vlastní vinou, tak ať si to odstojí, ale v tomto případě to tak nebylo. Navíc je to náš nejlepší střelec,“ pokračoval s tím, že autor osmnácti branek tak bude moc v příštím kole hrát. „Samozřejmě jsme si to ale hned v kabině vyříkali, hráčům jsme důrazně vysvětlili, že takové věci se nesmí stávat a k rozhodčím musí mít respekt,“ dodal.

Z porážky ovšem rozhodčí nevinil. „Na vině byla naše neschopnost dát gól. Hrálo se sice prakticky na poli, ale to bylo pro oba týmy stejné.“

Domácí kapitán Zdeněk Kubát sportovně uznal, že tři body pro jeho tým jsou zlaté. „Nebyli jsme lepší. Nehrál nám moc střed pole, Lukavec nás přehrával. Deset minut před koncem nám sudí písknul penaltu, kterou asi v první půli na druhé straně odpustil, a z toho vznikly ty emoce. My už to pak chtěli hlavně ukopat, což se nám povedlo.“