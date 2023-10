Ve 28 letech dorůstá do nejlepšího věku co se brankářů týče. Strážce neštěmické svatyně…

"V závěru jsme si duel zbytečně zkomplikovali, když jsme při ošetřování stopera Blaška dostali dvě branky ve dvou minutách, naštěstí jsme ale brzy odpověděli pátou trefou. Jsme rádi, že jsme dokázali Křešice porazit, je to tým, který je v tabulce pod námi, takže to jsou z domácí půdy důležité tři body," dodal šéf svádovské lavičky.

Ačkoliv mu chybí Josef Vanša i Václav a Vojtěch Přibylovi, Svádov zatím drží kladnou bilanci pěti výher a čtyř porážek, která stačí na 8. místo. "V první půli proti Křešicím tahal sval ještě Pittnera, což je pro mě další důležitý hráč, takže jsme ho po pauze radši vystřídali. Byla to šance i pro další kluky ukázat se," uvedl kouč, který místo něj poslal do hry v 51. minutě Adama Turka, jemuž bylo v srpnu teprve 16 let.

MLÁDÍ MÁ PŘEDNOST

Právě to je svádovské plus oproti minulým sezónám. Starší či zkušení hráči odešli na Střekov, zachraňovat krajskou příslušnost museli pomáhat hráči z béčka. "Založení dorostu je určitě plus. Právě Adam Turek nebo třeba Jiří Vanša se zatím jeví velice dobře a jsou to kluci z dorostu, s nimiž do budoucna určitě počítáme do áčka," pochvaloval si Beránek.

Ten je zatím spokojený i s umístěním ve středu tabulky, místo starších hráčů z béčka by dával rád šanci mladým i ve zbytku sezóny. "Dávám si postupné cíle, ale rozhodně nechceme záchranu honit na poslední chvíli jako v loňském roce. Jako asi každý trenér i já dám rád příležitost mladým nadějím a je dobré, že máme kam sáhnout. Chci v tomto trendu pokračovat, ale musíme na to také mít bodově nahráno, abychom to zase nehonili v závěru," nastínil svádovské ambice.