Duel zhodnotili domácí na svých facebookových stránkách. „Nastoupili jsme do utkání aktivněji a vypracovali si mnoho příležitostí. První branka přišla v minutě dvaadvacáté, když se krásnou přihrávkou blýskl Říha, který vyslal do šance Vichru. Ten z levé strany zakončil parádně na zadní tyč. Nadále jsme hrozili a po střele Gulyase zazvonilo jen břevno branky hostů. První šance Kamenice přišla z přímého kopu, ale Tichý si s touto střelou poradil a skóre se neměnilo. Změna přišla až dvě minuty před koncem první půle, kdy zmatků v obraně využil hostující Černý, který uklidil míč do odkryté branky. Gól do šatny nás ale nepoložil, ba naopak. Ve druhém poločase jsme tlačili, za což jsme se dočkali rozhodující branky; Říha prostrčil balón na Tabunchyka, který obalamutil posledního obránce a poté chladnokrevně zakončil. Stále jsme si vytvářeli příležitosti, ale další branku jsme už nepřidali. Mrzet nás to nemuselo, protože jsme hosty k ničemu nepustili a vyhráli," uvedl trenér Jiskry Karel Moravec.