Chuderov přitom díky gólu Michala Tikovského vedl, měl i další šance ke skórování. Ve druhém poločase se ale na jeho kopačky vloudila nervozita. „Já to nechápu. V soutěži se nám daří, vedeme, ale přijde tohle. Začali jsme bláznit, nesoustředili jsme se na fotbal. Tou červenou to vyvrcholilo. Pak už jsme byli všude pozdě, Křešice hrály běhavý fotbal, jednoduše kombinovaly, seděl jim terén.”

Ten podle Čítka naopak Chudrovu bral síly. „Když k tomu připočtu náročný program, tak se asi dostavila nějaká únava. Nebo jestli to kluky na tom měkkém terénu nebavilo,” hledal Čítek odpověď na otázky ohledně výbuchu jeho svěřenců. „Musím si s hráči promluvit. Kdyby to byl jeden dva, ale byla to půlka týmu.”

Chuderov doplatil také na úzký kádr, proti Křešicím mu několik fotbalistů chybělo. „Máme asi 15 lidí. Když pak někdo vypadne, tak je to znát. Teď se navíc zranil další, tak uvidíme, jak to za týden postavíme.”

Na překvapivé porážce se snaží Petr Čítek hledat pozitiva. „Třeba nás nakopne k další sérii, třeba už tam chyběla motivace. Každopádně musíme předvádět lepší fotbal. Chceme hrát nahoře, bavit se fotbalem. Na postup asi nemáme, navíc skok do A třídy je velký. Ale čelo tabulky nás zajímá.”

FK Chuderov - FK Schoeler Křešice 2:3 (1:0)

Branky: 16. a 66. (PK) Tikovský - 62. a 78. Lepič, 90. Kühn. Rozhodčí: Materna - Teska, Doležal. ŽK: 1:2. ČK: 55. Kabátník (CH). Diváci: 38.