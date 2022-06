Vaše fotbalová kariéra je velice pestrá, na který klub vzpomínáte nejraději a proč?

V informačním systému FAČRu vypadá pestřeji, než to bylo v realitě. Za 15 let v chlapech jsem hrál za 4 kluby a to mi nepřijde zrovna extra pestré. Nejlepší roky jsem jednoznačně prožil v Unionu Strašnice – byli jsme skvělá parta, všichni jsme byli mladí a bez závazků, trávili jsme spolu spoustu volného času i mimo fotbal, společné dovolené, pořád nějaké hecovačky a fotbalově to taky nebylo vůbec špatné.

O jakou úroveň ve Strašnicích šlo a jak byste ji porovnal s kvalitou fotbalu na Ústecku?

Z osmi let v Unionu Strašnice (dříve PSK Union Praha) jsme většinu času hráli v 1.A třídě, zažil jsem tam i sestup do B třídy a následný postup zpět. Vždycky se říkalo, že pražské soutěže jsou o třídu horší než ve středočeském kraji, protože vesnický mecenáši za peníze tahají pražský kluky na venkov (smích), ale porovnávat s Ústeckem a s odstupem 10 let, kdy se obecně kvalita soutěží snížila, si netroufám. Spíše bych se ale klonil k tomu, že je to dost podobné.

První fotbalové krůčky ale patřily na dnes již legendární a zaniklé SKPčko, které hrávalo na škváře na Rudce. Pamatujete?

Rodiče mě do fotbalu netlačili a v porovnání s dnešní mládeží vlastně ani moc nepodporovali. Na začátku na SKP někdy v deseti letech samozřejmě vzpomínám. Dotáhli mě tam kamarádi ze sídliště, i to je možná důvod, že hraju i na stará kolena a nikdy mě nenapadlo skončit. Škváru na Rudce jsem tedy zažil.

Chuderov dává šanci mladým, Hostovice předvedly parádní obrat a jsou zachráněné

Dnes už je hřiště zarostlé nálety a plevelem, není vám to trochu líto?

Vždycky, když jedu okolo tak nechápu, že tak lukrativní pozemek je ve stavu, v jakém je. Vzpomínek z té doby si moc nevybavím, je to opravdu dávno. Vylovím z paměti pár jmen, třeba trenér Pomajsl, exboxer Tonda Lazok, dvojčata Fránkovi, Lukáš Kohout ze současných Skorotic nebo Vochozka ze Sebuzína. S nikým už ale v nejsem v kontaktu a kromě jmen fakt nevím nic.

Po návratu z Prahy jste přestoupil do Velkého Chvojna. Proč právě do klubu, s nímž nemáte veřejně spjatou žádnou minulost?

Michal Šimák a Pavel Trojan. Jedni z mála z Ústí, se kterými jsem byl v kontaktu v době studií v Praze. Skoro vždycky, když jsem tu byl, jsme se viděli. Takže když pak po letech přišel můj návrat, moc jsem neváhal, nic nehledal a šel rovnou za nimi. Navíc jsem byl po plastice křížáku a pomalu jsme chystali zakládat rodinu, tak jsem si říkal, že okresní úroveň pro mě bude tak akorát.

Pokud mě paměť neklame, tak ve Chvojně jste v jednu dobu i bojovali o postup z okresu. Vy sám jste byl tuším nejlepším střelcem, jak na toto období vzpomínáte?

Řekl bych, že to byla hned první sezóna po mém návratu, tedy 2017/18, kdy se sešlo prostě všechno, co se sejít muselo, aby podprůměrný okresní klub, který občas spadnul i do pralesu, vyhrál okresní soutěž. Tenkrát nebyl žádný jasný aspirant na postup, nám se ustálila sestava, všichni pravidelně chodili. Vyhráli jsme spoustu zápasů o gól, přestože jsme byli horší nebo otáčeli zápasy, kde to na body opravdu nevypadalo. A na konci z toho byl titul. Postoupit jsme nechtěli, zázemí ani hráči na to nebyli, ale vlastně doteď nevěřím, že nám Pepa Zítko ten pohár do Chvojna opravdu dovezl.

V létě 2019 jste si ještě na dva měsíce odskočil zpět do Strašnic, co bylo důvodem?

Vypočítavost. V Praze kluci začínali o 3 týdny dřív, takže se mi v mezičase umazal trest za červenou kartu z konce předchozího ročníku a já mohl v prvním kole nastoupit. Ale ještě jsem vlastně stihnul zápas za strašnické béčko ve II. třídě, kdy nás trénoval Milan Škoda, táta mladoboleslavského střelce.

Vaňov spasil Zeman, Skorotice vyválčily výhru

Vloni v létě přišla zhruba dvoutýdenní štace v Chabařovicích, to je také celkem neobvyklé… Po návratu jste strávil ve Chvojně jen podzimní část, proč jste se rozhodl pro změnu?

S Chabařovicemi to bylo dost obdobné. Mám štěstí, že červené karty dostávám ještě v přestupních obdobích (smích). Závěr podzimu ve Chvojně byl pro mě poslední kapkou – nescházeli jsme se a dostávali příděly. A já měl v hlavě již delší dobu myšlenku, že si chci ještě zahrát normální fotbal. Tím mám na mysli pěkné rovné hřiště bez drnů, regulérní tréninky, normální zázemí a počet spoluhráčů větší než v jedenácti každý víkend. Chtěl jsem si vůbec zkusit, jestli na to ještě mám.

Takže v Chuderově se vám asi musí líbit, že? Na jaře tým šlape, vítězíte, vám to střílí… Ze Chvojna je to navíc jen z kopečka dolů…

Bydlím v Ústí, takže spíš nemusím ten kopeček nahoru jezdit celý (smích). S tím, že mi to střílí bych byl opatrný – od střílení gólů tam máme jiné borce, hlavně Davida Soukupa a Michala Tikovského, mně se to teď jednou sešlo, ale jinak to žádná sláva není. Dost mě brzdí zranění, moc jsem toho díky nim neodtrénoval a vynechal i pár zápasů. To je velká kaňka, ale jinak si to užívám a celkově to angažmá naplnilo očekávání. Dost mi to v Chuderově připomíná ty pražské Strašnice, kdy ten tým prostě žije. Jen v pětatřiceti je to bohužel jiné, než když mi bylo o deset míň a člověk nemusel fotbal kloubit s rodinným životem.

Přesto jste asi vítanou posilou…

Stříhám jim všechna videa, co dáváme na náš Facebook, takže jsem prý hlavně posila v mediálním týmu (smích).

Plánujete zůstat? Nebo kam povedou vaše další fotbalové kroky?

Já celkově nemám moc rád změny, takže teď určitě žádnou neplánuji. Doufám, že se přes léto konečně doléčím a dotrénuju a ještě rok v I. B třídě zvládnu. Kdyby ale chtěli v Chuderově založit béčko, vůbec bych nebyl proti a s radostí se tam přesunul.

Postupy jsou jasné! Erupci předvedl sedmnáctigólový Proboštov

Abychom se netočili jen kolem vaší fotbalové kariéry, i když je hodně bohatá, můžete prozradit, čím se živíte? Název vaší profese totiž zní celkem zajímavě…

Starám se o online komunikaci značky Canon – sociální sítě, influencerské spolupráce, webovky, různé kampaně a spoustu dalších digitálních projektů v rámci brandu. Implementujeme evropskou strategii, ale snažíme se i tvořit lokální content a ten propagovat. Zodpovědnost mám za region střední Evropy, konkrétně Česko, Slovensko, Maďarsko a polsko. I když zrovna řízení komunikace v jiných zemích je docela problematické a spíše to nechávám na místních kolezích.

Děláte ještě nějaké jiné sporty krom fotbalu?

Pasivně skoro všechny a u televize mi opravdu jdou (smích). Aktivně futsal, i když tohle jaro jsem kvůli kotníku moc nechodil. Občas si doma hodím steelové šipky, ale to mi fakt nejde. Jeden čas jsem v Ústí hrál HuráLigu ve stolním tenise a nebylo to úplně marné. Mám rád squash, i když jsem nebyl alespoň pět let. A minulou zimu jsem trošku začal s tenisem a docela jsem tam viděl progress.

Máte nějaký fotbalový vzor?

To fakt nemám. Možná pracovitost u Nedvěda, přestože já jsem přesný opak – flákač, co oj*be všechno, co jde (smích).

Vybavíte si ve vaší kariéře nějaký opravdu kuriózní gól?

Jasně! Malečovu přímo z rozehrávky po inkasovaném gólu.

Zdroj: FK Velké Chvojno

Co byste zařadil do svých fotbalových předností?

Bývala to asi rychlost, ale tu teď poslední dobou fakt ztrácím. Takže asi důraz a bojovnost. Snažím se vždycky ostatní pokopat víc, než oni pokopou mě (smích).

Takže jste nepříjemným typem protihráče?

Mám zhruba jednu červenou za sezónu, ale žlutých mám jako útočník fakt hodně. Dokud jí nemám, tak hraju docela jako prase (smích). Ale to k fotbalu patří. Sám taky dostávám naloženo. Většina červených ale byla po druhé žluté kartě, pár blikanců už ale také bylo (úsměv).

A co oblíbený klub?

Sparta, Manchester United a Real Madrid. Takže být fanouškem je poslední roky pro mě dost těžké a vlastně už na to raději ani moc nekoukám. Real mi teďka trochu radosti dělá, ale ten primární klub, Sparta, to už je dlouhá noční můra.

Kariéra v Praze aneb setkání se zajímavými jmény…

"V Praze jsme v zápasech potkávali dost známý jména a je to fakt velký rozdíl oproti ústeckýmu fotbalu. Přikládám pár zajímavých konfrontací a několik postřehů k nim."

-Vízek mě vymazal jako pravej bek, přestože mu bylo snad 60.

-Ivan Hašek vyhrával všechny hlavy, i když má tak 160 cm.

-Erich Brabec mi v zápase říkal: Hele, mladej, neblázni, nebo půjdeš ven… No, za dvě minuty jsem byl venku.

-Míra Bosák byl můj spoluhráč, když jsem občas šel za B. Hlášky jako v televize tam ale moc neházel.

-Strašák (Lukáš Vala, exšéf tribuny Sever) byl taky spoluhráč a to zákulisí hooligans z jeho vyprávění bylo fakt zajímavý.

-Šebrlemu to docela běhalo i na fotbale.

-Tomáše Hunala jsem se fakt bál a raději chodil vždy pár metrů okolo.

-Patrik Berger si u nás na hřišti ukončil i tu amatérskou kariéru, takže jsem možná byl u jeho posledního zápasu.

"Těch jmen, která jsem potkal v mistráku, bylo fakt dost: Šmicer, Jarda Černý, Luděk Zelenka, Marek Nikl, Michal Hrdlička, Tomáš Vlasák… Určitě i další, ale už si nějak nevzpomínám."