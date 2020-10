Šesté kolo I. B třídy svedlo dohromady v derby dva ústecké zástupce, Hostovice a Chlumec. Díky závěru se nakonec z výhry 3:2 radovali Hostovičtí.

Fotbalisté Hostovic ilustrační foto | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

„Nemyslím si, že jsme byli lepším týmem, řekl bych spíše šťastnějším,“ hodnotil vedoucí domácího mužstva Roman Löffler. Jeho celku se vyvedlo střídání. V 75. vběhl na hřiště za stavu 1:2 Petr Lank a dvěma trefami v 81. a 89. minutě zařídil svému týmu vítězství. „Ta změna nám určitě pomohla,“ souhlasil s jedním z důležitých momentů zápasu Löffler. „A navíc jsme dali tři góly do kopce,“ ušklíbl se v narážce na hostovické hřiště, které leží ve svahu. „Každý si na to stěžuje, ale my jsme toho dnes využili,“ culil se spokojený vedoucí Hostovic.