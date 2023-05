Miroslav Horák (27 let) se na vyšší soutěž poměrně dobře zvykl. Naposledy pomohl Hostovicím hattrickem k výhře 5:0 na půdě posledních Liběšic. „Tím, že jsem hrál tu nejnižší soutěž, tak tam je velký rozdíl. Hraje se ve větším tempu a zápasy jsou mnohem bojovnější a vyrovnanější,“ přiznal fotbalista, který do Hostovic přišel z Kostomlat.

Míro, výhra 5:0 v Liběšicích vypadá jasně. Jak jste utkání viděl?

Zápas nebyl vůbec jednoduchý, jak to podle výsledku vypadá. Liběšice nehrály špatně, jen podle mě doplatily na to, že neproměnily své šance. Tím, že jsme v poločase vedli o dvě branky, tak jsme zápas mohli dohrávat ve větším klidu a druhá půle podle toho vypadala.

Dal jste hattrick. Jak vaše branky padly?

Nebyly to nějak zázračné góly. První branka padla po dobře kopnutém rohu na přední tyč, kdy jsem dával gól hlavou. Při druhém gólu jsem dostal dlouhý pas do běhu a zakončoval jsem na přední tyč. Třetí gól už jsem jen uklízel do prázdné branky po skvělé přihrávce do vápna.

Musel jste zaplatit něco za váš střelecký počin?

Nene, do klubové kasy jsem nic dávat nemusel

Vy jste z nejnižší okresní soutěže poskočil do krajské I.B třídy. Byl to pro vás velký rozdíl?

Tím, že jsem hrál tu nejnižší soutěž, tak tam je velký rozdíl. Hraje se ve větším tempu a zápasy jsou mnohem bojovnější a vyrovnanější. Je vidět, že je to i atraktivnější pro lidi, kteří se chodí rádi koukat na tyhle vesnické fotbaly.

Jak se vůbec upekl váš přesun do Hostovic?

Už delší dobu jsem si chtěl vyzkoušet B třídu a dokázat si, jestli na ní mám. S rodinou jsem se přestěhoval nedaleko Hostovic. Byl jsem se podívat na pár zápasů, klub na mě působil dobře, tak jsem oslovil vedení a nějak jsme se domluvili.

Aktuálně jste na sedmém místě tabulky. Jak jste spokojený?

Samozřejmě bych nás rád viděl na prvním místě, ale to už nám asi neklapne (smích). Myslím si, že bychom ještě mohli dosáhnout na čtvrté místo.

Mnoho týmů mluví o „specifickém“ hostovickém hřišti. Jak to vidíte vy?

Tak rozhodně to není plácek jako každý jiný, ale i na takové hřiště se dá zvyknout.

Naposledy jste říkal, že po narození syna bojujete s časem. Jak to máte teď?

S časem už je to určitě lepší, takže si tu premiérovou sezónu v Hostovicích můžu naplno užívat.

Jak vnímáte úroveň okresního a krajského fotbalu?

Je jasné, že v krajském fotbale jsou hráči šikovní, na většinu zápasů se hezky kouká. V okrese to ti kluci hrají hlavně kvůli tomu, aby měli nějaký ten pohyb a chuť na pivko.

Tím, že hrajete I.B třídu, jste si splnil svůj sen. Máte ještě nějaký?

Vzhledem k tomu, že mi to vyšlo a hraji I.B třídu v Hostovicích, kde jsem spokojený, tak budu rád, když tady vydržím a budeme mít dobré výsledky.

Je vám 27 let. Nemění se vám postupem času váš pohled na fotbal?

Fotbal mám rád stejně, jako jsem ho měl rád ve dvaceti letech. Takže nemůžu říct, že bych pohled na fotbal nějak změnil.