Je rozhodnuto. Vedení klubu SK Brná nakonec po svém mimořádném zasedání potvrdilo, že aktuální lídr krajského přeboru soutěž skutečně nedohraje.

Fotbalisté Brné ilustrační | Foto: Deník/Daniel Brzák

„Dnes posíláme na svaz odhlášku soutěže,“ informoval Deník ve čtvrtek sportovní manažer klubu Martin Vrtiška. „V úterý 28. května se pak rozhodne, jakou soutěž budeme hrát příští rok, zda to bude třeba I. A třída, nebo jen nějaká okresní úroveň. Víc k tomu v tuto chvíli nemáme co říct,“ dodal s tím, že klubu nezbyl dostatek hráčů, který by, byť provizorně, dohrál poslední čtyři kola a vyhnul se tak konci sezóny.