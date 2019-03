Na seniorské scéně se pohybujete od roku 1991. Jaký byl fotbal po revoluci?

Rozhodně o něj byl větší zájem. Jak u hráčů, tak u fanoušků. Lidé asi v té dnešní hektické době nemají čas.

Hodně starších hráčů nad dnešním přístupem mladých kroutí hlavou. Máte stejný pocit zoufalosti?

Mám a mluvím z vlastní zkušenosti. Je to u nich absolutně bez disciplíny. Mladým dnes nemůžete nic říct, hned se urazí. Neudělají nic pro druhého, myslí jen na sebe. Chybí jim nějaká základní vojna. Vždyť i ve škole jsou učitelé často bezradní, protože nemohou dát žákovi jednu výchovnou. Pak to dopadá tak, jak to dopadá.

Ve Velkém Březně je kádr hodně mladý. Nepřipadáte si v šatně někdy jako blázen?

Někdy? Připadám si tak pořád (smích). Já těm mladým prostě nerozumím. Vejdu do kabiny, všichni mají v ruce telefony a mluví těmi svými internetovými hláškami. Nás pár starších jen nechápe.

Jiskře hrozí po mnoha letech pád do okresu. Jak moc si tento scénář jako trenér připouštíte?

Vnitřně s tím tak nějak už počítám, ztráta na střed tabulky je obrovská. Máme ale dost perspektivní kádr. Jen je zapotřebí chvilku počkat, až se kluci pořádně vyhrají.

Vy za sebou máte celkem devět angažmá. Na jakou štaci vzpomínáte nejraději?

Rád vzpomínám na Blšany. Pěkné vzpomínky mám i na Litoměřice, kde jsme hráli divizi a skončili druzí. Zapomenout nemohu ani na rodný Mojžíř a samozřejmě na Vilémov. Tam je vždy dobře.

V Blšanech jste dělal dvojku Petru Čechovi. Jaký byl parťák?

Suprový. Navíc byl hodný a poctivý. V dorostu jsme se střídali pravidelně, pak tam fungoval i Aleš Chvalovský. A největší zážitek? Že jsem byl jako dvojka za Petrem Čechem na Letné proti Spartě. Byl to jeho první zápas v lize.

Nemrzí vás, že jste tehdy nemakal o něco víc?

Mrzí. Bydlel jsem daleko od rodičů, nikdo mě nehlídal, dělal jsem si, co jsem chtěl. Bohémský život mě neminul. Ať si mladí váží rady starších a zkušenějších brankářů, hráčů i trenérů. Vyplatí se jim to.

Jiří OndrkaNarozen: 4. ledna 1981

Kariéra: Mojžíř, Neštěmice, Blšany, Litoměřice, Střekov, Chuderov, Povrly, Vilémov, Velké Březno.

Oblíbený klub: Sparta Praha

Oblíbený hráč: Pavel Srníček