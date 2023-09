Kateřinice v 8. kole fotbalové I. A třídy skupiny A potvrdily s Valašskou Polankou pozici lídra soutěže a Velké Karlovice si proti Valašským Příkazům s chutí zastřílely. Horní Lideč o víkendu v záchranářském souboji udolala Rožnov pod Radhoštěm a Dolní Bečva se rozešla s rezervou Val. Meziříčí smírně. Lidečko doma vyhořelo s Prostřední Bečvou, Podlesí v derby zdolalo Juřinku hokejovým výsledkem.

Fotbalisté Vigantic o víkendu i díky dvěma trefám Milana Baroše vyhráli ve Vidči. | Foto: Deník/Martin Břenek

V. KARLOVICE – VAL. PŘÍKAZY 5:1 (2:0)

Jiří Gajdoš, trenér Vel. Karlovic: „Zápas s Valašskými Příkazy jsme v domácím prostředí zvládli a naše vítězství nakonec mohlo být i vyšší. V úvodu byli aktivnějším celkem hosté, ale postupem času jsme převzali otěže zápasu do svých rukou a ještě do půle se nám podařilo dvakrát skórovat. Ve druhé půli jsme přidali třetí branku. Hosté snížili na 1:3 a chvilku jsme vypadli z role. Kontaktní branku se hostům dát nepodařilo a my jsme v posledních minutách přidali další dva góly. Naše výhra je tak naprosto zasloužená, byli jsme lepším týmem."

Pavel Juřica, trenér Val. Příkazy: „Nemůžu být v žádném případě spokojený se zápasem ve Velkých Karlovicích. Tak jako minulý týden na domácí půdě s Podlesím. Nevím, co se mým svěřencům momentálně děje v hlavách, ale pokud chceme setrvat v 1.A třídě, tak musíme zcela jinak v zápasech bojovat. Teď je naše hra úplně rozhozená a nic se nám nedaří. Utkání ve Velkých Karlovicích tomu nebylo jinak - sice jsme se museli obejít bez několika klíčových hráčů, ale to nemění nic na tom, že jsme po celý zápas byli tzv. bezzubí. Domácí byli aktivnější ve všem. My jsme kazili jednoduché přihrávky, scházel mi na hřišti pohyb, nasazení, bojovnost a taky jak se říká chuť si zahrát fotbal od každého hráče. Musíme si s hráči sednout a restartovat hlavy. Jinak budeme mít velké problémy tuhle soutěž udržet."

VIDČE - VIGANTICE 0:3 (0:1)

Vladislav Basel, činovník Vidče: „Kdyby tak šel zastavit čas, to by bylo. Ale bohužel nejde. Moc šancí vidět v soutěžním zápase legendu české kopané Milana Baroše a navíc u nás ve Vidči již asi nebude. Dnes se nám ta možnost naskytla a Milan Baroš opět všem dokázal nejen jaký umí být pan fotbalista na trávníku, ale také jaký je i borec mimo hřiště, když neodmítl snad ani jednu z množství žádostí o fotografii s ním.

Velmi slušná divácká návštěva, na to jak se počasí během celého prvního podzimního dne prezentovalo, viděla utkání ve kterém zaslouženě zvítězil hostující celek. Ten si během devadesáti minut vypracoval více gólových šancí a hlavně je dokázal proměnit. Domácí tým se trápí a již více jak čtyři hodiny nedokázal vstřelit branku a ve vyrovnané soutěži se tabulkou propadá. Úvodní pasáž utkání patří domácím. Lépe kombinují a v 17.min. Mičkal vysouvá do uličky Pavlíčka, jehož únik a následné zakončení z levé strany likviduje včasným vyběhnutím hostující brankář Slovák. Přichází 20.min. zápasu a v ní největší šance utkání domácích. Šimša přiklepává míč na Heryána, ten střílí dobře ze šestnáctky po zemi k levé tyči, Slovák vyráží jen před sebe k nohám Mičkala, který zakončuje mezi nohy hostujícího gólmana. Druhý skvělý zákrok, míč se opět odráží k Mičkalovi a ani tentokrát nekončí v síti. Slovák do třetice vytahuje neskutečný zákrok a míč vyráží. Mičkal jej hlavou posouvá na Šimšu a super závar končí střelou domácího záložníka slabší levou nohou nad bránu. Ve 25.min si Heryán navádí míč středem hřiště k zakončení, střela po zemi doprostřed brány nemůže pozorného Slováka ohrozit. Na druhé straně rohový kop, centr Žitníka na hlavu Baroše, ale i on míří doprostřed brány do rukou připraveného Lobanova. Zkušení hosté ze zajištěné obrany čekají na šance a ta první přichází po třiceti minutách hry. Křižan nakopává míč na koho jiného než na Baroše, ten hlavou přiklepává na druhého exbaníkovce v týmu Vigantic Tomáše Mičolu, ale ten ve stoprocentní šanci z malého vápna přestřeluje. Ve 35.min. Bargel uvolňuje Macíčka, střela uvnitř šestnáctky po zemi a Lobanov trochu překvapivě nohama vykopává mimo tři tyče na roh. O tři minuty později již hosté střílí první branku utkání. Baroš rozehrává trestný kop na v utkání výborného Kučeru, ten centruje do malého vápna, Macíček vyhrává souboj s domácí obranou a posouvá míč na Mičolu, který z první sklepává Křižanovi a jeho přesná rána z penalty končí pod břevnem v síti 0:1.

Do druhé půle domácí přeskupují sestavu, Drda se posouvá do středu zálohy a naopak do obrany míří Heryán a navíc do hry přichází střídající Kubját. Nicméně ani tato rotace hráčů nepřináší obrat ve hře k lepšímu a kýžené vyrovnání. I když se hned v úvodu dostává do dobré střelecké příležitosti Mičkal, ale posouvá si míč daleko od nohy a Slovák včasným vyběhnutím šanci likviduje. Stejným způsobem likviduje i příležitost Kubjáta z opačné strany. Na druhé straně v 60.min. se Baroš obtáčí kolem Fryšary přesně centruje na Macíčka jehož hlavička končí na břevně domácí brány. V 70.min. propadá rohový kop Mičkala až na šestnáctku k Babincovi. Jeho rána z dobré střelecké pozice však míří vysoko nad. Přichází 76.min. a v ní druhá branka hostí. „Milan Baroš klička a gól. Tyvole to je akcička“. Co tomu ale předcházelo. Nákop Bargela tečuje nešťastně Heryán přímo do běhu Baroše. Ten obchází Lobanova a chladnokrevně zavěšuje 0:2. Hosté kontrolují hru, domácí do šancí nepouštějí a sami v samotném závěru utkání přidávají třetí branku. V 84.min. Bargel vystihuje rozehrávku domácích a posouvá míč na rozběhnutého Baroše. Ten své sólo z půlky hřiště zkušeně střelou podél domácího brankáře proměňuje a uzavírá skóre utkání na konečných 0:3. První ze dvou po sobě jdoucích derby zápasů nám nevyšel, tak snad se příští týden proti Rožnovu znovu pokusíme vrátit na vítěznou vlnu."

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „Místní derby jsme nakonec zvládli a díky střelecky disponovanému Barošovi. V úvodu nás podržel gólman Slovák, který pochytal několik brankových příleřitostí domácího týmu. Postupně jsme ale zlepšili kombinaci a ještě do půle se podařilo Křižanovi dát úvodní branku. Ve druhém poločasu jsme kontrolovali, domácí ohrožovali naši branku pouze střelami z velké vzdálenosti. Čtvrt hodiny před koncem dal Milan Baroš druhou branku. Šest minut před koncem pak nejlepší střelec EURA pečetil výsledek svojí druhou trefou. Utkání se nám povedlo a se třemi body jsme hodně spokojeni."

HOR. LIDEČ - ROŽNOV P. R. 1:0 (0:0)

Anton Cintula, trenér Horní Lidče: „Utkání o šest bodů nakonec rozhodla jediná trefa Ščotky ze 76. minuty. Hosté mají ale mladé a hodně běhavé mužstvo a tak se utkání hrálo v dobrém tempu. Oba celky si vytvořili několik dobrých příležitostí, ale ooba brankáři byli pozorní. Klíčový moment tak přišel čtvrt hodiny, kdy se prosadil Ščotka a zajistil nám vytouženou výhru. Nebyli jsme lepším týmem, ale fotbalové štěstí stálo tentokrát při nás."

Radim Polách, trenér Rožnova p. R.: „Utkání přineslo vyrovnaný průběh. My jsme se však opět trápili v zakončení. Domácím pak stačila jediná branka čtvrt hodiny před koncem k zisku všech bodů. Záchranářský duel jsme tak nezvládli, o body se pokusíme zabojovat v místním derby s týmem z Vidče."

KATEŘINICE – VAL. POLANKA 4:1 (3:1)

Vít Sacher, trenér Kateřinic: „Měli jsme raketový vstup do utkání a již po sedmi minutách jsme vedli o dvě branky. Hosté v patnácté minutě snížili, ale mladíček Ostřanský zanedlouho svojí druhou brankou v utkání zvýšil na 3:1. Druhá půle ale byla o něčem jiném. Hosté nás zatlačili a branka doslova visela ve vzduchu. Polanka několikrát trefila i brankovou konstrukci. Vysvobození přišlo devět minut před koncem, kdy dal Jančina čtvrtou branku. Pro hostující celek je výše porážka krutá, zejména ve druhém dějství na hřišti dominovali."

Jan Tajzler, činovník Val. Polanky: „Tým Valašské Polanky se nadále nachází v nelehké situaci, k tomu navíc do Kateřinic odcestoval bez Ondřeje Zbranka i Jana Tomšů. Zranění pak na lavičku a už tak početnou marodku posadilo Břetislava Zichu. Trenér Martin Filgas si lámal hlavu nad složením sestavy. Polančané v Kateřinicích mohli litovat hlavně nepovedeného vstupu do utkání, který měl podstatný vliv na konečný výsledek. Vzpruhou může být prolomení brankového půstu, který ukončil přesnou trefou Lukáš Daněk. Výkon ve druhém poločase je pak příslibem směrem k dalším utkáním.

Kateřinic vstoupily do utkání výborně. Již v 5. minutě centrovaný míč zpracoval na dvacítce Di Maio, obešel bránícího Punčocháře i brankáře Zrníka a otevřel skóre. Polančané záhy inkasovali podruhé, tentokrát z autu chytil míč Ostřanský a povedenou trefou z levé strany zajistil domácím dvoubrankové vedení. Není pochyb, že povedený úvod měl obrovský podíl na konečném vítězství Kateřinic v utkání. Polančané sice v 15. minutě snížili zásluhou povedené kombinace mezi Kovalčíkem a Březovjákem, ze které těžil Lukáš Daněk a přerušil více než 400. minutový půst Polančnanů bez vstřelené branky. Jenže Kateřinice záhy odskočily zpět do dvoubrankového náskoku, když Ostřanský zvládl rychlostní souboj s bránícím Stanislavem Adámkem a prudkou ránou k tyči zvýšil na 3:1. Domácí měli do první půle i nadále více ze hry, ale další branku se jim přidat nepodařilo, Polančany držel brankář Zrník, který znemožnil další radost Ostřanskému a ještě před tím vytáhl i střelu Jančiny. Polančané pak mohli jít do kontaktu Kovalčíkem, ale i Eliáš si připsal úspěšný zákrok.

Po výměně stran byli hráči Valašské Polanky pokropeni živou vodou a byla na nich vidět enormní snaha utkání v Kateřinicích zdramatizovat. Domácí se po většinu druhé půle bránili na vlastní polovině hřiště. Slibný byl centr Žídka na Březovjáka v 58. minutě, druhý jmenovaný hlavičkoval, ale svému brankáři pomohl bránící Ondra. Mrzet polanský tým mohla 66. minuta, Sívek po individuální akci nastřelil břevno, od kterého se balón odrazil na nohu Davida Mačka, ten však namísto kontaktní branky trefil jen tyčku, což bylo zároveň velkým štěstím pro domácí tým. aktivita hostů pokračovala, v 72. minutě ale domácí znovu podržela branková konstrukce, když Sívek i z trestného kopu trefil horní tyč. Ojedinělá brejková situace pak utkání definitivně rozhodla ve prospěch Kateřinic. Ostřanský poslal přihrávku na Jančinu, ten obešel nadvakrát bránícího Kováře a překonal i Zrníka. Tři body tak zůstaly v Kateřinicích, které upevnily vedoucí pozici v soutěži."

DOL. BEČVA - VAL. MEZIŘÍČÍ B 3:3 (1:1)

Petr Urban, trenér Dolní Bečvy: „Hosté mají kvalitní tým a to na našem hřišti i dokazovali v průběhu celého zápasu. My jsme před utkáním museli řešit nějaké absence, nakonec jsme o tři body přišli až ve třetí minutě nastaveného času. V prvním poločasu padlo po jedné brance na každé straně. Ve druhém poločasu jsme dvakrát vedli, hosté dokázali vždy srovnat. Celková remíze odpovídá dění na hřišti."

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „Utkání jsme srovnali až v samotném závěru, přitom jsme zde mohli bodovat i naplno. Byli jsme fotbalovějším týmem, ale domácí trestali naše individuální chyby. Domácí se zaměřili především na obranu a vyráželi do rychlých brejků. Dvakrát jsme museli dotahovat jejich vedení, v nastavení se k nám přiklonilo i štěstí. Máme bod z venku, což je dobrý počin."

PODLESÍ - JUŘINKA 6:3 (1:2)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „

Miroslav Sovák, trenér Juřinky: „

LIDEČKO - PROSTŘ.BEČVA 0:3 (0:1)

Radek Číž, trenér Lidečka: „

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečvy: „

PETR KOSEČEK