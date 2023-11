Co za výkonnostním poklesem vězí? „Nevychází nám to, co nám vycházelo dříve. Je to tím, že máme špatnou tréninkovou morálku. Na trénink nedorazí všichni, těžko něco nacvičíme. Když vím, že nás bude málo, ani na trénink netahám hráče, kteří jsou z velké dálky. Hráči chodí na futsaly, to toleruji, máme jen jeden trénink týdně, ale bohužel se ani na ten nesejdeme v odpovídajícím počtu. Proto jde výkonnost dolů," shrnul Dvořák.

FOTO: Chuderov ukončil čekání na výhru. „Už bylo vidět, že to na klucích sedí"

Před duelem s Žitenicemi navíc na některých svých svěřencích viděl, že jejich životospráva den před výkopem nebyla ideální. „Pár kluků nebylo úplně fresh, víc bych to nerozváděl."

Hostovice ještě čekají na podzim tři zápasy, Jaroslav Dvořák by ale nejraději první polovinu sezony už odpískal. „Podle mě je těch 16 týmů moc. Na týmech je to vidět, nejsme sami. Ty tři zápasy, to bude peklo."

Během zimní pauzy se Hostovičtí pokusí nabrat co nejvíce fyzických sil, Dvořák připouští i posílení. „Základem bude pořádně potrénovat. A co se týče posil, bylo by to fajn, ale chci jen hráče, kteří opravdu budou posilami."