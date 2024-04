/FOTOGALERIE/ Derby v krajském přeboru mezi Neštěmicemi a mládeží ústecké Army mělo vše. Od nástupu obou týmů s malými fotbalisty domácího celku, přes sedm branek a zejména v první půli krásný fotbal až po na tuto úroveň málokdy vídanou návštěvu 690 diváků. Neštěmičtí nakonec ve šlágru urvali výhru 4:3 a posunuli se na třetí příčku hned za svého městského rivala.

FK Český Lev Neštěmice - FK Ústí nad Labem mládež, krajský přebor 2023/2024 | Foto: Jitka Krouská

Domácí měli skvostný vstup do utkání, po 24 minutách vedli díky dvěma brankám Štorce a jedné trefě Láchy už 3:0. Za hosty sice snížil z penalty kapitán Jakub Seidl, jenže vzápětí vrátil Neštěmicím třígólový polštář Černý. Ještě do půle ovšem korigoval na 2:4 Mraček, po změně stran se Arma tlačila alespoň za bodem.

Gól Marka Horvátha v 82. minutě už ale přišel příliš pozdě, svěřenci Jana Deutsche už těsný náskok udrželi a mohli se radovat z důležitých tří bodů i z motivačních prémií, které do kabiny vypsali jak neštěmický kouč, tak bývalý hráč Ústí Jonáš Jiránek.

"Jonda v tomto utkání nemohl hrát. Ačkoliv se tak před přestupem k nám dohodli, myslím, že to, co mu udělali, je na této úrovni zbytečné. Kluky to ale o to víc motivovalo," přiblížil Deutsch, který, stejně jako Jiránek, vypsal spoluhráčům za výhru speciální bonus. "U nás je to všechno formou občerstvení. Mají rádi sekanou nebo kuřátko, takže po tréninku si kluci pošmáknou," culil se se třemi body v kapse.

ZÁPAS DVOU POLOČASŮ

V závěru, kdy se Arma dostala na dostřel, mu ale do smíchu nebylo. "Byl to zápas dvou poločasů. Skvěle nám vyšel začátek, zejména Štorc, kterého jsme nechali v minulém zápase odpočívat, byl hodně natěšený. Navíc jsme ho posunuli do trochu jiné pozice. Od spoluhráčů dostal skvělé přihrávky, které využil," popisoval průběh zápasu. "Myslím, že v první půli jsme hráli hodně dobře a se soupeřem jsme to dokázali odběhat. Po změně stran už nám ale trochu docházely síly. Někteří kluci hráli se zraněním, Ústí na tom bylo lépe fyzicky. Přiznám se, že po gólu na 4:3 jsem měl trochu strach, ale naštěstí to dobře dopadlo," dodal.

"Po dlouhé době se hrál opravdu skvělý zápas po všech stránkách a řekl bych, že diváci museli odcházet spokojení. Ať už jde o výkon obou týmů či o to, co předvedli naši starší žáci, kteří klukům fandili i s bubny. Za mě je to skvělá pozvánka na další duely," pochvaloval si.

Jeho svěřencům se v derby poměrně daří, i proto patří do elitní trojky, kterou tvoří tři celky z Ústecka. "Řekl bych, že to je tím, že jak kluci tak i já se chodíme na zápasy Brné i Ústí koukat. Máme je pak i dobře načtené, i tentokrát nám vyšla taktika. Navíc třeba polovinu hráčů Army jsem dříve trénoval, což je také výhoda. Vím, co na koho platí," prozradil s úsměvem své metody. "A navíc ani naši kluci zkrátka s Ústím prohrávat nechtějí," zdůraznil vzájemnou rivalitu dvou největších ústeckých klubů.