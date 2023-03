Nejlepší obraně v soutěži z branky šéfuje zkušený brankář Petr Janda, který už prostřídal mnoho klubů. Ví, kde chce ale svou bohatou kariéru ukončit. „Vždy jsem chtěl chytat za Spartu nebo Juventus Turín. To už se asi nepodaří. Kariéru bych rád ukončil tam, kde to všechno začalo. Takže ve Šluknově,“ přiznal 39letý brankář. Ten v rozhovoru vzpomíná na své předchozí kluby, svou roli ve šluknovské kabině, nebo oslavu postupu, kterou spoluhráč slavil v popelnici.

Petře, pojďme se ještě vrátit k podzimní části. Dokončili jste jí na osmém místě. Jak to berete?

Budu upřímný. Hned po skončení podzimní části jsem byl hodně zklamaný. Ale s odstupem času si myslím, že osmé místo tak špatné není. Shodli jsme se s trenérským štábem, že máme hodně mladý a v podstatě nový tým, který se musí sehrát. Vše si musí, jak se říká, sednout.

Hned šestkrát jste dospěli do penaltového rozstřelu, čtyřikrát jste to zvládli. Kolik penalt jste chytil?

Přesné statistiky chycených penalt si nedělám, ale v jednom utkání jsem díky našim „střelcům“ (smích) musel chytit čtyři penalty v řadě. Myslím si, že z těch šesti rozstřelů, jich mohlo být kolem deseti až dvanácti chycených.

Mají podle vás penalty po remíze smysl?

Každý má na penaltový rozstřel jiný názor. Já si myslím, že je to atraktivní pro diváky a každý bod navíc se počítá.

Šluknovský fotbal se zvedá, tak trochu se špitá o postupu do krajského přeboru. Je to podle vás v dohledné době reálné?

Jak už jsem řekl, máme v podstatě nový a hodně mladý tým, který se musí sehrát. Věřím, že tenhle tým bude mít velkou sílu a do budoucna se s námi bude muset počítat. Třeba i ve vyšších soutěžích.

Petr Janda - zkušený brankář a opora fotbalistů Šluknova.Zdroj: Lucie DušíkováKde jste se vůbec poprvé seznámil s fotbalem?

Mým mateřským klubem je Šluknov. Tady jsem začínal s fotbalem v šesti letech.

Od začátku vás to táhlo do branky?

Ano, od začátku jsem chtěl být brankářem. Asi jsem to zdědil po svém otci. Z vyprávění vím, že byl velmi dobrým brankářem. A druhý důvod byl ten, že jsem líný běhat.

Vy jste za svou dlouhou kariéru prošel mnoha kluby. Kde to bylo nejlepší?

Klubů, za které jsem chytal, bylo asi víc než dost. Mé odchody ze Šluknova nikdy nebyly jednoduché. Hodně lidí mi to mělo za zlé. Ale já jsem si vždy chtěl zkusit, na co mám. Každý klub, za který jsem chytal, měl své „top“. V každém jsem prožil spoustu krásných fotbalových zážitků. Takže na všechny má angažmá vzpomínám jen v dobrém. Nejlepší na tom všem byl vždy návrat domů do Šluknova.

Také jste si vyzkoušel chytání v Německu. Jaké to bylo?

Chytal jsem asi rok a půl v nedalekém Sohlandu. Musím říct, že německý fotbal je v těchto nižších soutěžích dost tvrdý. Ale byla tam dobrá parta, hráli jsme docela slušný fotbal a i nějaké to euro jsem si vydělal.

V kabině patříte k nejstarším hráčům. Takže vaše role není jenom nedostávat góly, je to tak?

Když se v poslední době rozhlédnu po hřišti a do utkání nenastoupí Antonín Holešovský senior, jsem ve Šluknově nejstarší. Tým si mě určil i za kapitána, takže si v kabině před každým utkáním řeknu své. Na druhou stranu hodně nerad prohrávám. Pokud nám to nejde a hrajeme, jak se říká tužku, tak místo povzbuzení přijde z mé strany někdy až zbytečný řev. Role psychologa mi opravdu moc nejde.

Fotbal vám přinesl jistě hodně humorných a kuriózních příhod. Vzpomenete na tu nejlepší?

Troufnu si říct, že za mojí dlouhou kariéru bylo takových situací hodně. Ať už to byly mé chyby, oslavy vítězství nebo jiné fotbalové zážitky. Vybrat ten nejlepší je dost těžké, ale vzpomněl jsem si na legendární oslavu postupu do I. A třídy. Jako každá z oslav postupu i tahle trvala až do rána. A jeden z mých nejmenovaných spoluhráčů se rozhodl, že tento postup oslaví v jedné z popelnic městského stadionu ve Šluknově. Redakce a čtenáři určitě pochopí, že video a fotografie z této oslavy jsou přísně tajné.

Nemůžu se nezeptat na nejlepší zákrok a naopak nejhloupější inkasovaný gól?

Krásných zákroků a hloupých gólů bylo určitě spousta. Jeden z nejkrásnějších zákroků, na který si vzpomínám, byl v sezoně 2019/2020 proti Rumburku. Konečky prstů jsem tenkrát vytáhl střelu Pavla Pilka na tyč. V ten moment už část rumburské tribuny křičelo gól. Vlastně celé utkání se mi velmi povedlo. No a jeden z nejhloupějších gólů, na který si vzpomínám, byl asi ve Velkém Šenově, kde jsem byl na hostování z Vilémova. Od spoluhráče jsem dostal malou domů a čekal jsem s rozehráním tak dlouho, až ke mě přiběhl protihráč. Toho jsem trefil do levé části zadku a míč putoval do mé sítě.

Jak dlouhou bude trvat kariéra Petra Jandy?

Rád bych samozřejmě chytal co nejdéle, ale uvidíme, co zdraví dovolí. V mém věku bych už samozřejmě rád přenechal své místo mladším a věnoval se rodině a mým snům, o kterých bohužel nemůžu psát.

Máte vysněný klub, kde byste si chtěl ještě zachytat?

Kluby, za které bych si chtěl zachytat, jsou dva - AC Sparta Praha a Juventus Turín. Vzhledem k mému věku a nadváze to všechno zůstane pouze snem. Kariéru bych rád ukončil tam, kde to všechno začalo. Takže ve Šluknově.

Prozradíte na závěr čtenářům co vás kromě fotbalu baví a čím se živíte?

Kromě fotbalu rád hraju tenis, beachvolejbal a stolní tenis. Ale to nejdůležitější pro mě je teď samozřejmě rodina, která je na prvním místě. Pracuji v Německu jako montér karavanů.