„Po změně stran to hosté otevřeli. To byla voda na náš útočný mlýn. Skóre mohlo být i vyšší. Klukům děkuji za perfektní výkon,“ dodal spokojený Chod.

„Byl to smolný zápas, penalta, vyrovnání, pak nám neuznali regulérní gól, branka do šatny, červená. Po hodině hry jsme udělali dvě chyby a ty nás srazily do kolen. V závěru nás ještě domácí potrestali dvěma brejky. Bohužel jsem měl na lavičce jen zraněné hráče, a tak jsem ani nestřídal. Sešlo se nám všechno špatně, strašně moc věcí, ale i tak to bylo hratelné,“ řekl domoušický trenér Pavel Schettl.

Jeho tým vede tabulku o jedenáct bodů před Srbicemi. „Prohráli jsme po řadě povedených zápasů, nedělám z toho tragédii. Pokud zápas neovlivní rozhodčí, soupeř nemá vyloženě svůj den, což tentokrát měl, a my naopak výpadek, tak nás jen tak někdo porážet nebude.“

V dalším kole jede Sokol do Modlan. „Čeká nás předehrávka už v pátek. Jdeme dál, připravíme se a budeme se snažit získat další body,“ uvedl Schettl.

Srbice vyhrály před 200 diváky derby v Krupce 5:4 a udržely se na druhém místě tabulky před Litoměřickem. „Jsem rád, že jsme potvrdili dobrou jarní formu. V Krupce to byl zajímavý, bezstarostný zápas, který se musel divákům líbit. Derby se vším všudy, jen mě mrzí chyby v obraně“ řekl po utkání spokojený trenér Sokolu Srbice Martin Luger, jehož tým čeká v sobotu Perštejn.

Kadaňští fotbalisté sbírají body jako jahody v zimě. I tak se stále drží kolem středu tabulky, což si před startem jara vytyčili jako cíl. O víkendu doma porazili po penaltách 2:1 Modrou.

„Mohli jsme prohrát o dva tři góly. Dva body jsou zlaté. Škoda, že jsme nedali ještě jeden gól, ale my těch šancí máme opravdu málo. Potřebujeme sbírat body, z pěti jarních zápasů jich máme jen pět. Čekali jsme, že jich budeme mít víc, i když na to, abychom hráli v horních patrech, teď nemáme. Spíš toužíme po nějakém klidu ve středu tabulky,“ vyjádřil se domácí střelec gólu Dominik Valenta.

To poslední tým tabulky spílal na špatnou koncovku. Dal sice díky Štorcovi první jarní branku, bod je ale, vzhledem k průběhu utkání pro Modrou málo. „Co vám budu povídat. Jdeme pětkrát na branku. Zase to byl Omovie, který se do šancí dostane, ale neumí je proměnit. Hrozné je také to, co jsme dostali za gól. Zahrávali jsme tresťnák na půlce hřiště, skoro všichni běželi do vápna. Míč se odrazil, Valenta předběhl Šotolu a už to bylo. Domácí diváci se divili, že jsme poslední. Nic, budeme bojovat dál,“ pokýval hlavou Ladislav Michalec, šéf Modré.

Jarní záchrannou misi vzali vážně v Perštejně, který z předposlední příčky vystoupal už na 13. místo. Naposledy doma přemohl jasně 4:0 rezervu FK Baník Most-Souš. „Od nás hodně nepovedený zápas. Domácí se prezentovali povedeným výkonem a my jsme bohužel v útoku byli strašně bezzubí,“ posteskl si kouč Mostečanů Stanislav Hofmann.

Body se dělily v Modlanech, kam dorazilo Jílové. Tým z Děčínska po remíze 2:2 zvládl pokutové kopy a připsal dva body. Trenér Ondřej Barilla ale nebyl s výkonem svých svěřenců moc spokojený. „Dva body samozřejmě dobré. Ale výkon nebyl dobrý. Lépe jsme paradoxně hráli ve Vilémově a Domoušicích, kde jsme prohráli. Relativně to byl vyrovnaný zápas. Pro diváka, vzhledem k bahnitému terénu ale asi nekoukatelný. V penaltách jsme měli větší štěstí. Výsledek je to jediné, co mě potěšilo,“ hořce se usmál jílovský trenér.

Další výhru si připsalo Litoměřicko, které zdolalo Horní Jiřetín 1:0. „Od 1. minuty jsme hráli velice dobře. Dařila se nám výstavba hry, v poslední třetině hřiště, kde soupeř hodně zhušťoval prostor, jsme trpělivě kombinovali. Uklidnil nás gól, jen škoda, že jsme neproměnili víc šancí, abychom si užili klidnější závěr. Soupeř tam měl nějaké šance a i díky tomu to bylo trochu infarktové,“ řekl trenér vítězů Štefan Knapík.

Výhry se konečně dočkaly i Lovosice, které zdolaly 3:1 Brnou. „Paradoxně to pro nás byl asi nejlehčí zápas jara, na tohoto soupeře zkrátka umíme. Jsem spokojený, o to víc ale mrzí domácí ztráty. Musíme ale zůstat nohama na zemi, potřebujeme bodovat častěji, než jednou za pět zápasů,“ řekl trenér Lovosic Roman Podrazil.