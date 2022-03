„Klíčem k výhře byla naše trpělivost. Mojžíř se tentokrát připravil daleko lépe, než na první utkání, nic nepodcenil,“ vzpomněl na podzimní výhru 10:0 kouč domácích Jan Deutsch. „Nedali jsme spoustu šancí, už v poločase to mohlo být 5:0, ale na to se nehraje,“ hodnotil hubené vedení 1:0 v poločase. „Ačkoliv správce hřiště odvedl mraky práce, v prvním jarním zápase to zkrátka stále nebyl kdoví jaký pažit, i to nám komplikovalo situaci. Spousta lidí říká, že je těžké hrát hezký fotbal a zároveň vyhrávat, což se potvrdilo. Nakonec jsme ale zúročili kvalitu, kterou si, při vší úctě, myslím máme větší, než Mojžíř. Musím říct, že nic jiného, než zisk tří bodů, jsme si doma nepřipouštěli.“

„Měli jsme výborný vstup do utkání a během prvních 15 minut jsme si vytvořili i tři zajímavé možnosti, které jsme bohužel nedokázali proměnit ve vedoucí branku,“ přidal svůj pohled trenér Mojžíře Michal Kubec. „Pak už přebrali otěže zápasu domácí a vlastně až do konce jasně diktovali tempo hry. Vypracovali si hned několik příležitostí ke vstřelení branky, ale buď branku netrefili nebo nás podržel brankář Bakiu. Mrzí mě určitě druhý a třetí gól, protože se jim dalo snadno předejít. Navíc jeden padl těsně před poločasem a druhý hned začátkem druhého poločasu. Takže asi trochu nekoncentrovanosti,“ pokrčil rameny.

„Jinak musím kluky pochválit. Sestava nebyla ideální a trochu jsem se obával debaklu jako na podzim. Navíc jsme museli kvůli zranění dvakrát střídat, ale ti, co nastoupili, se s tím poprali se ctí.“

Lídr krajské A. třídy z Černovic se vstupu do jara obával. Příprava neproběhla podle představ trenéra Josefa Jebavého, nicméně jeho celek v prvním duelu přejel vysoko 5:1 mužstvo Klášterce a to ještě na jeho trávníku. „Start se nám opravdu povedl. Po té přípravě jsem se trošku obával, ale nakonec to nebylo na místě. Každopádně platí, že postupové ambice nemáme, nevykřikujeme je a uvidíme v konečném součtu na co to bude stačit,“ řekl trenér lídra Josef Jebavý.

Mezi týmy na špici tabulky nečekaně zaváhal Proboštov, který zdolal Bílinu 4:3 až v penaltovém rozstřelu. „Výhra nad Bílinou je fajn, ale chceme postoupit, tak nás ztráta bodu mrzí. Uznáváme ale kvalitu Bíliny. Bylo na ní vidět, že posílila, že má nové trenéry, tabulkou se bude zvedat,“ řekl autor dvou proboštovských branek Daniel Kalabza. Podle něj se o postup popere jeho tým, Černovice a Neštěmice. „Rozhodnou vzájemné zápasy,“ tvrdí.