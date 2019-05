Ústecko – Neštěmice a Libouchec slaví ve 23. kole I. A třídy klíčové výhry. Libouchec ji získal kontumačně, soupeř z Benešova totiž nepřijel.

Fotbalisté Libouchce se radují z branky. | Foto: Deník/Rudolf Hoffmann

„Všichni si říkali, co jsem za blázna, že jsem jediný šťastný. Hráči byli naštvaní, fanoušci byli naštvaní, jen já to bral jako snadné tři body,“ glosoval se smíchem trenér Libouchce Václav Strádal. Jeho celek se tak prakticky zachránil. „Podle mých propočtů nám chybí ještě bod,“ zůstal Strádal opatrný, ačkoliv to už je jen kvůli matematické jistotě.