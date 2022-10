„Tentokrát to byl opravdu náročný zápas, ale nakonec jsme ho v posledním minutách dokázali rozhodnout. Jsou to občas nervy takto vyhrávat těsně, ale zatím si naší jízdu užíváme,“ řekl kadaňský trenér Jan Peštuka.

Druhé místo tabulky o lepší skóre před třetí Brnou drží celek Modlan.

Baník zvládl domácí zápas proti nováčkovi Ústí nad Labem B/Domoušice, kterého díky třem brankám v prvním poločase porazil 4:1.

„Zápas rozhodly tři rychlé branky ze závěru prvního poločasu, mohli jsme přidat další dvě, ale i tak se mi výkon líbil. Ve druhém poločase se Ústí nakoplo penaltou, ale myslím, že jsme střetnutí měli pod kontrolou,“ konstatoval modlanský trenér Michal Doležal, jenž může být s podzimní části sezony spokojen

Penaltoví specialisté ze Žatce tentokrát doma hostili třetí Brnou a už to zase vypadalo, že by se duel mohl blížit k rozstřelu, ale hosté byli proti a vyhráli těsně 4:3, když rozhodující trefu obstaral v 79. minutě Matěj Suchý.

„Zápas jme si prohráli sami, protože jsme dostali čtyři góly. Když bychom dali pět, tak se nebudeme rozčilovat. Vstali jsme z mrtvých, z 1:3 dáme na 3:3, tlačíme, jim dochází šťáva a pak uděláme individuální chybu, kdy zprostředka hráč nám vyběhne z autu a my opět nemáme pokrytou zadní tyč. Myslím, že kluci dnes odehráli fantastický zápas. Hráli jsme to, co jsme chtěli. Bohužel oni mají tři nadstandardní hráče, rychlostní typy. Připravovali jsme se na ně, ale to se dost dobře nedá. Proto jsme v první půli dostali tři góly,“ hodnotil zklamaný trenér žateckého Slavoje Richard Zelinka.

„Opět jsme měli ze zápasu trochu obavy, jelikož jsme byli oslabení o Emila Rilkeho a Honzu Králíka, který zůstal pouze na lavičce v roli trenéra. Tým se ale semknul a předvedl výborný výkon, díky němuž vezeme důležité tři body zvenku,“ přidal ohlas z tábora vítězů sportovní manažer Brné Martin Vrtiška.

V jasnou záležitost se proměnilo utkání mezi rezervou FK Baník Most-Souš a hosty z Jílového. Mostečané soka vyprovodili vysoko 4:0.

„Soupeř vyhrál naprosto zaslouženě, nám se utkání vůbec nepodařilo. Tři branky jsme domácím darovali. Bylo to ale způsobené tím, že jsme je měli pořád za zadkem. Byli běhavější, rychlejší, napadali nás. Neměli jsme čas na pořádnou rozehrávku. V závěru jsme přežili další velké šance Mostu, porážka mohla být daleko vyšší. Teď nás čekají dva domácí zápasy, ve kterých chceme urvat šest bodů,“ hodnotil kouč Jílového Ondřej Barilla.

„Chlapci pozor, soupeř má velký a silný kluky, jsou dobrý v standardkách. Když to pohlídáme a nebudeme faulovat, tak vyhrajeme!“ Asi takto vypadala v kabině příprava Perštejna na duel v Oldřichově. Svěřenci trenéra Hyneše ji splnili do puntíku a na Teplicku zvítězili bez větších obtíží 3:0. „Hráli jsme jako tým, kluci si rady kouče vzali k srdci,“ měl ze tří bodů radost i veterán David Filinger.

Oldřichovští z pěti úvodních duelů vyválčili jen tři body za výhru v Černovicích, navíc přišli o brankáře Kosinského, marodí i další jeho hráči. „Po domácí porážce s Neštěmicemi 2:4, kdy jsme vedli 2:0, to na nás nějak sedlo, asi krize,“ říkal jeden z hráčů při odchodu do kabin k hloučku diváků. Mužstvo od Barbory prohrálo třetí duel v řadě a už to tak vypadá, že i v této sezoně bude usilovat především o záchranu.

Další zbytečnou ztrátu zaznamenalo Litoměřicko, které prohrálo 1:2 na hřišti Horního Jiřetína. Rozhodující trefu obstaral v 87. minutě Stanislav Flemmr. „Věděli jsme, že nás čeká fyzicky náročné utkání proti důraznému soupeři, bohužel zbytečné ztráty a špatná řešení v předfinální fázi nás stály tři body, litoval litoměřický kouč Štefan Knapík.

Soutěž pokračuje už zítra 28. září vloženým svátečním kolem.