Roudnice brzy vedla 2:0, ještě do půle ovšem o náskok přišla. V 94. minutě ovšem vystřelil Roudnici výhru 3:2 svým druhým zásahem Bartůněk.

„Chtěli jsme konečně doma vyhrát, což se povedlo. Bylo to ale spíš takové trápení, stále nám vázne kombinace a zakončení. Jsem rád, že kluci bojovali až do konce a nakonec jsme to zvládli,“ oddechl si vedoucí domácího celku Bedřich Matoušek.

„Nám se povedlo oklepat ze špatného vstupu do zápasu a srovnat skóre, v tu chvíli to vypadalo, že bychom si mohli konečně připsat i první letošní body. Bohužel jsme si nepohlídali závěr zápasu,“ krčil zklamaně rameny trenér hostů Karel Moravec. „Trápí nás dost zranění, to jsem snad ještě nikdy nezažil, ještě jsme žádné dva zápasy po sobě nehráli ve stejné sestavě,“ dodal.