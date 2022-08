Dvakrát přišel a dvakrát s týmem postoupil. Bilance trenéra Romana Kratochvíla s Jiskrou je úžasná. V nadcházející sezóně ale zkušený kouč mladý tým nepovede. „Je to škoda, ale na vině jsou osobní důvody, které plně chápeme,“ řekl předseda oddílu David Řezáč. Trenérský tým se ale příliš nezmění. Do pozice hlavního kouče se posune dosavadní asistent Karel Moravec, k ruce mu, stejně jako doteď, zůstane Jan Vondráček.

Příliš změn nehledejte ani v hráčském kádru. „Máme tu áčko i béčko, dohromady zhruba třicet hráčů, takže jsme to nechtěli moc obměňovat. Ať si to kluci zkusí. Jsme rádi za návrat do krajských soutěží, máme mladý tým, věřím, že až se kluci vyhrají a otrkají, můžeme přemýšlet ještě výš,“ odhalil šéf Jiskry smělé plány.

Neštěmice dají šanci mladým, Mojžíř chce hrát ještě výš

„Odešel pouze Petr Novák, který dostal ještě vyšší nabídku z I. A třídy z Mojžíře. Pořád u nás ale trénuje děti, takže to pro něj bylo trochu specifické,“ odkázal Řezáč na memoriál Bohuslava Vejrycha, kam Jiskra pozvala i Mojžíř.

A právě v konfrontaci s mužstvy z I. A třídy naznačil domácí celek svou sílu. Nejprve doslova zadupal sestupující Střekov 8:2, v boji o první místo pak udolal 3:2 také Mojžíř. „Fotbalově to bylo opravdu dobré, utkali jsme se s kvalitními týmy, myslím, že to byla dobrá prověrka,“ pochvaloval si Řezáč.

Před pěti lety odstartovala Jiskra strmý pád, kdy se po sestupu z I. A třídy pakovala o rok později i z I. B třídy do okresního přeboru. Předvede nyní podobně raketový návrat zpět na výsluní? Potenciál určitě má…