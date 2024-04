OBRAZEM: V souboji lůzrů béčko Libouchce přestřílelo rezervu Trmic

Svěřenci kouče Miroslav Hlaváček byli lepším týmem, dlouho se ale nemohli prosadit. Až v závěru se štěstí, nad kterým bdí právě Jiskra, přiklonilo na jejich stranu. „Poslední zápasy to tak je, že i když máme hodně ze hry, tak to tam nepadá, máme lehce svázané nohy Prohráváme třeba o gól, tak jsme rádi, že teď jsme to dvakrát doma zlomili," mne si nad šesti body z posledních dvou domácích duelů ruce šéf FK Jiskra Velké Březno David Řezáč, který naskočil z lavičky v nastavení na zelený pažit.

Proti Českým Kopistům nasázel hattrick Matěj Říha, tentokrát se dvakrát prosadil Ondřej Vichra. „Řekl bych, že jsme měli v závěru více sil než soupeř. Zaplaťpánbůh, že to tam spadlo. Tihle dva přišli někdy před dvěma lety z dorostu, jsou na tom dobře fyzicky, mají ve své rychlosti výhodu. Vichra toho využil, jsme moc rádi. U těch kluků je to tak, že když se jim otevře hlava, tak to tam pak padá," poznamenává Řezáč.

Jiskra je nyní čtvrtá od konce, díky výhře přeskočila právě béčko Roudnice, což by ale při konečném účtování mohlo znamenat sestup do okresního přeboru. „Máme zprávy, že by z B tříd mělo spadnout osm týmů, čtyři z každé skupiny. Ale je před námi ještě kol, tak věříme, že se zvládneme vyšplhat výše a sestupu utéct. Nahrává nám, že máme minimální ztrátu," je David Řezáč optimistou. V příštím kole jede Velké Březno do Sebuzína, který má o pouhé dva body více.