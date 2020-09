Ve sportovním světě nebývá moc osob, které vystřídají působení u dvou lokálních rivalů a přesto je v obou klubech milují. Pro jeden takový příklad ale nebylo ještě donedávna nutné chodit daleko. Byl jím fotbalový nadšenec, bývalý hráči i funkcionář Mojžíře a Neštěmic Oldřich Bičiště, jinak též Olda. Ten však v pondělí 21. září náhle zemřel ve věku 69 let.

Bičiště byl u největších úspěchů obou zmíněných celků. V Neštěmicích, kde navázal na práci svého otce, a působil zde i jako hráč, se z pozice vedoucího mužstva a předsedy aktivně podílel na nejslavnějších letech zdejšího fotbalu, tedy na postupu klubu do ČFL (III. liga), tehdy spolu s městským rivalem, ústeckou Armou. "Legendární se pro něj tehdy stalo právě i derby s Armou, které skončilo remízou 1:1 a v Neštěmicích mu přihlíželo rekordních 4 500 diváků," připomíná web TJ Mojžíř.

"Jeho fotbalová cesta pokračovala do Mojžíře, kde se z pozice vedoucího mužstva podílel na jednom z největších úspěchů mojžířského fotbalu, postupu do krajské I. A třídy v roce 2009," připomíná dále oddíl, jenž nedávno oslavil 60 let od svého založení. Bičiště navštěvoval zápasy svého oblíbeného klubu i poté, co skončil ve vedení klubu. "S áčkem jezdil i ven, doma nevynechal snad žádný zápas. Podporoval i naši mládež," připomíná dále vedení Mojžíře.

"Pro oddíl byl velice činný, jeho skon je pro klub velkou ztrátou," přidává sousední Český Lev. "Šel ve stopách svého otce, jenž byl v předválečných letech hráčem, poté dlouholetým správcem stadionu. Tradici k oddílu neopomenul ani u svých dětí Ondřeje a Jana, které zapojil jako hráče v mládežnických mužstvech," dodává v prohlášení výkonný výbor neštěmického celku.

Ten vyjádří svému bývalému členovi úctu a poslední rozloučení minutu ticha před víkendovým domácím zápasem. O týden později se doma připojí také Mojžíř, který hraje tento víkend v České Kamenici.