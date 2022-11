Hostující klub podle svých slov dostal jednu branku z ofsajdu, další po přihrávce rukou, navíc musel čelit penaltě a dvěma vyloučením. Nejprve putoval pod sprchy Patrik Lácha, což nemohl rozdýchat brankář Čermák. „Raději jsem ho vystřídal, protože ten by to psychicky nevydržel,“ popsal netradiční tah neštěmický kouč Jan Deutsch. To ovšem ještě netušil, k jak kurióznímu momentu dojde za chvíli. Náhradník Matyáš John se totiž za zhruba pět minut stal druhým mužem, který předčasně dohrál, zápas tak musel dochytat hráč z pole.

„Míč se snaží pokrýt brankář Čermák, ale před ním ho rukou posune hráč Srbic a Jelen se stává místním hrdinou,“ vylíčil klub na svém webu jednu ze sporných situací. „V 53. minutě přijde kouzlo největší, z husté mlhy zazní rozhovor dvou protihráčů, agent Slívko je na místě a mariáš pokračuje. Vybere si třeba Láchu a dá mu druhou žlutou kartu. To už je moc pro některé hráče Neštěmic, mysleli, že oni budou hlavními postavami utkání, ale stal se jím človíček v černém,“ pokračuje reportáž.

„Původně jsem se moc nechtěl vyjadřovat ani pro naše stránky, nechci nikoho kritizovat. Sudímu se ale na obě strany zápas příliš nepovedl,“ snažil se krotit emoce Deutsch. „Z naší strany jsme odehráli vyrovnaný první poločas, trefili jsme tyčku, kdybychom to dali, mohlo to být jiné. Pak se proti nám kopala penalta. Do druhé půle jsme chtěli přidat a nekomentovat výroky rozhodčích, což nám ale vydrželo jen pár minut. Pak přišly dvě branky domácích, za stavu 3:0 už se to uklidnilo a dohrálo. Mohl to být hezký fotbal, bohužel nebyl,“ posteskl si.