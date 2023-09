V košťanské kabině bylo poté, co se dozvěděla o nutnosti pohárový duel odehrát, pořádně veselo. „Smáli jsme se tomu. Říkali jsme si, že jde asi o nějakou chybu. Ale vzali jsme to vážně, několik lidí si vzalo v práci volno, protože se hrálo ve všední den," říká Daniel Mataše, který Sokol v souboji Davida s Goliášem společně s předsedou klubu Pavlem Prokopem koučoval.

„My nic nepřihlašovali. Vedení pohár hrát nechtělo, hráči také ne," potvrzuje Prokop. „Oni se přihlásili omylem. Pravděpodobně k tomu došlo tak, že posílali přihlášku do mládeže, přitom zaškrtli ten pohár dospělých. A protože my na svazu nemohli tušit, že jde o omyl, přihlášku jsme schválil. Do krajského poháru se totiž může hlásit kterýkoliv tým, když se v okresu nehraje okresní pohár," objasňuje záhadu sekretář krajského svazu Karel Rouček.

Pro Brnou to byl trénink

„Těch 90 minut jsme rozprostřeli tak, aby si zahráli všichni, i kluci, co jinak moc nehrají. Brali jsme to jako herní tréninkovou zátěž, ale jsem rád, že výsledek ukazuje, že ani tak jsme to nepodcenili."

Emil Rilke, SK Brná

„Někteří z nás si z toho dělali legraci, že se chceme ten pohár vyhrát a dostat se do Mol Cupu. Někdo se pak zasnil, že by si rád zahrál proti Bohemce, já pomyslel na zápas proti Spartě a náš trenér Petr Hegr, který ale musel být v práci, se už určitě viděl v nějaké evropské soutěži proti AC Milan, tomu totiž fandí. Možná, že nás kvůli Milanu do toho poháru přihlásil právě on," vtipkuje Dominik Kopřiva, který se na hřiště dostal ve druhém poločase.

To Košťany prohrávaly jen 1:2, navíc minimálně tři tutovky spálily. Nejdřív pálil do tyče Neumayer, potom Černý. Prvně jmenovaný navíc tváří v tvář brankáři Brné Satkovi selhal ještě jednou. „Ta první půlka se nám hodně povedla. Kdybychom ji vyhráli 2:0, nikdo se nemohl divit," myslí si Kopřivův spoluhráč Lukáš Zoubek. „Zaskočili jsme všechny, i sami sebe. Věděli jsme, že fyzicky na Brnou nebudeme stačit, tak jsme změnili rozestavení a hráli hlavně na brejky. Vyplatilo s nám to, jen škoda, že jsme nedali víc gólů. A také škoda sporné ruky, po které byla chvíli před půlí penalta," doplňuje Mataše pocity košťanského mužstva z úvodní pětačtyřicetiminutovky.

Po obrátce dala Brná rychle třetí gól, poté přidala dva slepené trefy a bylo rozhodnuto. „Bylo vidět, že tým z Ústecka je skoro divizním týmem. Poslal do hry klíčové hráče a převzal tempo hry," komentuje Kopřiva poměrně jasný průběh druhého poločasu. „Ale i my měli nějaké šance!" upozorňuje. „Počítali jsme s tím, že nás Brná fyzicky přejede. Ale určitě se nemáme za co stydět," chválí Mataše. „Aspoň víme, že musíme zapracovat na kondičce. Ale bojovali jsme, navíc si zahráli i kluci z lavičky. Máme hlavy nahoře, a už se těšíme na další duely okresního přeboru, který po třech kolech vedeme," hlásí Alexandr Baláž, který statečně bránil například i Emila Rilkeho, jenž si v minulosti zahrál Ligu mistrů.

„I když jsme prohráli, tak jsme byli spokojení. V kabině padaly i pak vtípky. Byla to příjemná zkušenost, přišlo hodně fanoušků, kteří nás celé utkání hnali. Já jsem moc rád za to, že do toho šel každý naplno, i když se předem vědělo, jak to dopadne, za to klukům z kabiny děkuji," má i Zoubek z duelu s krajským gigantem dobrý pocit. „Snad i náš trenér Petr Hegr ocení, jak jsme hráli. Nebyli to sice žádné trojúhelníky á la AC Milan, ty v tomto utkání použít nešly, ale alespoň jsme se snažili bránit pevně jako italská obrana," zubí se Mataše.

Trenér Hegr, který byl na noční, svůj tým chválí. „Jsem rád, že kluci pohár zvládli, teď se chceme soustředit na okres, těžké zápasy máme teprve před sebou." Ani on nemá vysvětlení pro způsob, jakým se Košťany do pohárové soutěže dostaly. „Já fakt nic nepřihlásil!" přísahá. „Asi k tomu došlo nějakou administrativní chybou. Ani jsem si nebral dovolenou, už ji mám vybranou na mistráky. Je to záhada, díky které jsme získaly řadu cenných zkušeností."

TJ Sokol Košťany - SK Brná 1:6 (1:2). Branky: 32. Neumayer - 51. a 89. Suchý, 30. Demčenko, 40. Gaydarski, 51. Suchý, 65. Rilka. Rozhodčí: Topinka - Říha, Teska. ŽK: 0:0. Diváci: 100.